(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị có ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định, tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế sớm hình thành.

Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục quy định. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa thông tin một số vấn đề được dư luận xã hội, báo chí quan tâm liến quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong tháng 8 năm 2025.

Báo cáo về tình hình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng dự thảo hai nghị định bao gồm Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng (hướng dẫn các Điều 8, 9 Nghị quyết số 222/2025/QH15) và Nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (thuế, ưu đãi, chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn...) (hướng dẫn các Điều 10, 11, 12, 18, 19, 24, 26, 27, 31 Nghị quyết số 222/2025/QH15).

Đối với Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND TP. HCM và TP. Đà Nẵng chủ động xây dựng nội dung trong Nghị định liên quan đến địa phương. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12354/BTC-ĐTNN ngày 12/8/2025 gửi lấy ý kiến của 7 bộ và cơ quan ngang bộ, 2 địa phương, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Trường Đại học Việt Đức; đồng thời đăng tải để lấy ý kiến rộng rãi đối với hồ sơ dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ngày 28/8/2025, trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan, Bộ Tài chính đã có văn bản số 13414/BTC-ĐTNN gửi Bộ Tư pháp đề nghị có ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục quy định.

Trước đó, vào ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2025. Ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cũng trong ngày 1/8/2025, Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ban hành kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam./.