Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tại cuộc họp tới tăng vọt sau báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố. Trao đổi về tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 18/9 tới không chỉ giảm áp lực tỷ giá mà còn tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

PV: Với các thông tin mới nhất như báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 18/9 gần như được đặt cược rất cao. Nếu kịch bản này xảy ra, điều đó sẽ tác động thế nào đến các biến số vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ông Nguyễn Đức Khang: Thị trường lao động Mỹ đang chững lại, số việc làm phi nông nghiệp tháng 8 chỉ tăng 22.000, chỉ bằng 1/3 con số được dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên vùng đỉnh 4 năm trở lại đây, chỉ số PMI sản xuất cũng liên tục suy giảm. Các dữ liệu này khiến xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng 9 hiện được đặt cược lên tới hơn 91,7% và thậm chí có gần 75% khả năng tiếp tục giảm thêm trong cuộc họp tháng 10. Có thể thấy được bản thân Fed đang chịu rất nhiều áp lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc phải hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, ở một mặt khác, số liệu vĩ mô xấu của Mỹ cũng làm gia tăng khả năng xác suất nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào khủng hoảng, điều này gián tiếp có tác động xấu đến các lớp tài sản rủi ro như cổ phiếu, crypto...

Về phía thị trường Việt Nam, trong thời gian gần đây, khi chúng ta thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, áp lực tỷ giá khá lớn khi tỷ giá liên tục tạo đỉnh. Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng cũng đã bán USD để kiềm chế tỷ giá. Với việc Fed hạ lãi suất, đồng USD yếu đi sẽ giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá, cho phép chúng ta có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại. Theo tôi, tổng hòa lại đây là một trong những yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số liệu ố lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 việc làm. Trong đó, số lượng việc làm mới vẫn tăng thêm ở mảng chăm sóc sức khỏe (31.000 việc làm), hỗ trợ xã hội (16.000 việc làm). Ngược lại, lĩnh vực sản xuất và thương mại bán buôn mỗi ngành mất 12.000 việc làm trong tháng, trong khi khu vực chính phủ liên bang cắt giảm 15.000 nhân sự.

PV: Ngoài Fed, còn yếu tố nào mà nhà đầu tư Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn tháng 9–10?

Ông Nguyễn Đức Khang: Trong thời gian tới, tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất có lẽ chính là câu chuyện nâng hạng thị trường và dòng tiền ngoại. Thị trường vẫn liên tục thiết lập mốc đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh mẽ. Tuy nhiên, với khả năng được nâng hạng thị trường thành công, tôi kỳ vọng là sẽ có sự chuyển dịch của khối ngoại sang trạng thái mua ròng.

Trong kịch bản nâng hạng thành công vào 7/10 tới đây, các cổ phiếu Việt Nam sẽ được các quỹ ETF mô phòng chỉ số thị trường mới nổi mua sớm nhất là từ tháng 3/2026.

Tôi kỳ vọng sẽ có dòng tiền ngoại thông minh “đón đầu” ngay từ trước, trong khi các quỹ ETF theo dõi chỉ số mới nổi sẽ mua sau theo rổ danh mục tham chiếu. Sự trở lại của dòng vốn ngoại, cộng với dòng tiền nội đang dồi dào, nhiều khả năng sẽ là động lực đưa VN-Index chinh phục các mốc đỉnh lịch sử trong năm nay.

PV: Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầu tiên tháng 9 với nhiều cảm xúc. Việc VN-Index rơi sâu trong nửa tiếng cuối phiên thứ Sáu có phải tín hiệu xấu không?

Ông Nguyễn Đức Khang: VN-Index đã có lúc vượt 1.700 điểm, thậm chí chạm 1.711, nhưng cuối cùng lại “gục ngã ngay trước cổng thiên đường” khi rơi mạnh hơn 30 điểm chỉ trong 30 phút cuối phiên thứ Sáu. Ba phiên giao dịch dù ngắn ngủi nhưng đủ tạo cảm giác “say sóng” cho nhà đầu tư.

Tôi cho rằng đây là hệ quả của áp lực chốt lời khi chỉ số ở vùng đỉnh lịch sử, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và chứng khoán vốn tăng nóng trước đó. Diễn biến này khá giống phiên 29/7, khi dòng tiền đảo chiều mạnh cuối phiên đã kích hoạt làn sóng “bán giữ lãi”. Tuy nhiên, mức điều chỉnh 5 - 10% trong xu thế tăng là bình thường.

PV: Giá vàng và tỷ giá đồng loạt tăng mạnh thời gian qua. Sức hấp dẫn của kênh đầu tư vàng liệu có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán?

Ông Nguyễn Đức Khang: Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của diễn biến giá thế giới, vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động bởi tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa, nên diễn biến thường chênh lệch so với thế giới. Đúng là giá vàng và tỷ giá leo thang không phải tín hiệu tích cực cho chứng khoán. Tuy nhiên, tôi cho rằng, để nói đây là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực và cú rơi phiên chiều thứ Sáu thì còn quá sớm. Tại mỗi thời điểm, chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán vận động theo một câu chuyện riêng. Nếu như trong năm 2023 và 2024, mỗi lần mà tỷ giá lên thường thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh. Thực tế, thị trường đã “sống chung” với áp lực tỷ giá từ tháng 8 mà vẫn đi giữ được xu hướng tăng.

Mức giảm 5 - 10% trong xu thế tăng là bình thường. Do vậy, còn quá sớm để khẳng định là giá vàng lên và tỷ giá tăng là tín hiệu bắt đầu một nhịp điều chỉnh lớn của thị trường.

