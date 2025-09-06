Ba công ty chứng khoán bị xử phạt do hàng loạt vi phạm trong hoạt động

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BIS; Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM và Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam do có nhiều vi phạm trong hoạt động và công bố thông tin.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán BIS bị phạt nặng nhất với mức phạt 480 triệu đồng. Trong đó, Công ty này bị phạt 175 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng. Cụ thể, tính đến ngày 29/7/2025, Công ty không quản lý tách biệt được dữ liệu về số dư tiền và chứng khoán trên từng tài khoản của khách hàng.

Chứng khoán BIS còn bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, Công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm ngày 31/8/2024, 30/9/2024, 31/10/2024 và 30/11/2024.

Đáng chú ý là Công ty còn bị phạt 77,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện. Cụ thể, công ty đã bố trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 14/2/2025, đồng thời kiêm nhiệm vị trí chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 10/11/2024.

Chứng khoán BIS cũng bị phạt 77,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 7/8/2024, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết số 14/2024/ND-HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn ngắn hạn, bao gồm việc mua bán chứng chỉ tiền gửi. Ngày 12/8/2024, Công ty đã ký Hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi với Vietbank về việc mua chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá 215 tỷ đồng, chiếm 55,3% trên tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được soát xét (trên 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét). Tuy nhiên, Công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện nêu trên.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM bị phạt tổng cộng 320 triệu đồng. Trong đó, Công ty bị xử phạt 175 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Cụ thể, tại ngày 26/3/2024 và ngày 24/6/2025, Công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng của nhà đầu tư và tài khoản thanh toán của công ty.

Chứng khoán ASAM còn bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại công ty năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền; không gửi báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023 và 2024 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cuối cùng, là mức phạt 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành đối với công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng. Cụ thể, công ty thực hiện giao dịch giữa công ty với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của công ty mà chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị chấp thuận.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 137,5 triệu do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 01/1/2024 đến ngày 11/8/2025, tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với tổng mức phạt gần 900 triệu đồng, liên quan đến hàng loạt vi phạm trong hoạt động môi giới, quản lý tài sản và công bố thông tin./.