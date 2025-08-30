Chứng khoán tuần qua: VN-Index duy trì đà tăng, dù rung lắc và thanh khoản giảm

Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (25/8 - 29/8) khởi đầu không mấy thuận lợi khi thị trường chịu áp lực bán mạnh ngay trong phiên đầu tuần, khiến chỉ số nhanh chóng chìm trong sắc đỏ và tâm lý nhà đầu tư có phần chùng xuống. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại mang đến một gam màu hoàn toàn khác, khi lực cầu nội dần chiếm ưu thế và trở thành trợ lực cho đà hồi phục mạnh mẽ.

VN-Index tăng điểm tuần thứ 4 liên tiếp

Thị trường chứng khoán trong nước có một tuần đầy đầy biến động. Chỉ số khởi đầu tuần bằng một phiên điều chỉnh mạnh, tạo áp lực tâm lý rằng thị trường vào một đợt điều chỉnh ngắn hạn khi đã tiệm cận đỉnh cao lịch sử. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Thị trường sau đó có 4 phiên tăng liên tiếp và điểm số kết phiên tuần cao nhất từ trước đến nay, mặc dù sự giằng co xuất hiện khi tâm lý nghỉ lễ xuất hiện. Đóng cửa tuần giao dịch 25/8 – 29/8/2025, VN-Index đóng cửa ở mức 1.682,21 điểm, tăng 36,74 điểm (+2,23%).

Nhờ sức bật từ nhóm chứng khoán, thị trường có tuần tăng điểm tích cực với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 18/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán (+12,51%), bán lẻ (+6,89%) và thép (+5,35%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong tuần này. Ở chiều ngược lại, dầu khí (-4,00%), bất động sản khu công nghiệp (-0,72%) và hóa chất (-0,65%) là ba nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong tuần.

Độ rộng thị trường hầu hết các nhóm ngành đều có diễn biến tích cực. Nổi bật nhất là nhóm chứng khoán khi thanh khoản thị trường liên tiếp lập kỷ lục, tiếp đến là ngân hàng khi tín dụng tăng trưởng mạnh, mức định giá hấp dẫn và lạc quan triển vọng nâng hạng. Các nhóm tăng tốt tiếp là bất động sản, cảng biển, bảo hiểm, bán lẽ, thép... ngoại trừ một số nhóm mã dệt may, khu công nghiệp, công nghệ - viễn thông là giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có tuần tăng điểm tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +7,5 điểm, kết tuần tại 279,98 điểm, tương ứng mức tăng +2,5% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index tăng +1,74 điểm để đóng cửa tại 111 điểm.

Tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp của thị trường với điểm số gia tăng tích cực, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh bình quân có dấu hiệu sụt giảm -28,9% so với tuần trước dù cho vẫn ở mức cao khi +22% so với bình quân 20 tuần. Thanh khoản bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 1.451 triệu cổ phiếu (-27,34%), tương đương giá trị đạt 41.770 tỷ đồng (-25,96%).

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết thúc tuần đạt -11.138 tỷ đồng. GMD +489 tỷ đồng, VND +220 tỷ đồng, MSB +189 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán HPG -2,624 tỷ đồng, VPB -1,448 tỷ đồng, SSI -894 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Áp lực bán ở vùng đỉnh cũ có thể tiếp diễn

Theo các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến thiết (CSI), ngoại trừ phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã duy trì mạch tăng 4 phiên liên tiếp. Biên độ tăng điểm trong phiên cuối tuần có phần thu hẹp về cuối với thanh khoản ở mức thấp hơn bình quân 20 phiên. Khối lượng khớp lệnh trong cả 4 phiên tăng vừa qua đều nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư khi VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử. Xu hướng tăng điểm vẫn áp đảo trên cả biểu đồ ngày lẫn biểu đồ tuần.

VN-Index có tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp. Ảnh: T.L

“VN-Index có tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp, kết thúc tuần tăng (+2,23%) cao hơn mức tăng (+0,95%) của tuần trước. Tuy vậy, điểm đáng chú ý tuần qua có khối lượng khớp lệnh tuần sụt giảm khá mạnh so với tuần trước (-28,9%) và là tuần thấp nhất trong 4 tuần tăng điểm. Không loại trừ quán tính tăng điểm có thể đẩy VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.720 điểm trong tháng tới, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tích lũy ở vùng cân bằng rồi mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng mới” - nhóm phân tích CSI nhận định.

Còn SHS Research cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 cũng tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

ASEANSC Research dự báo, VN Index sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn với hỗ trợ gần 1.650 – 1.665 trong khi kháng cự gần là 1.690 trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại. Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư ưu tiên chiến lược nắm giữ để tối ưu hiệu suất sinh lời. Động thái nắm giữ nên tập trung vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, duy trì xu hướng tăng ngắn hạn và thuộc các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt. Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu có giá vốn thấp. Việc tăng tỷ trọng nên được thực hiện tại pha giảm tiếp theo của nhóm cổ phiếu đầu ngành và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 – 2026./.