TP. Hồ Chí Minh bùng nổ lễ hội khuyến mãi mua sắm dịp lễ quốc khánh, kích cầu tiêu dùng

(TBTCO) - Dịp Quốc khánh 2/9/2025, TP.Hồ Chí Minh sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi từ các nhà bán lẻ lớn, kết hợp tôn vinh đặc sản Việt và hỗ trợ sinh kế cộng đồng, mang đến trải nghiệm mua sắm ý nghĩa và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh ưu đãi tôn vinh sản phẩm Việt

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của các hoạt động thương mại sôi nổi. Các siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn, không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn tôn vinh sản phẩm Việt. Những nỗ lực này góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội, đồng thời khẳng định vai trò của thành phố trong phát triển thương mại và du lịch.

Tại Winmart+, khách hàng được nhận Hộp quà “Tự Hào Việt Nam” với cờ đỏ sao vàng, quạt WiNNiE, sticker WiN và các sản phẩm thân thuộc trong bữa cơm Việt. Chương trình kéo dài đến hết 5/9, mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần dân tộc.

Các nhà bán lẻ lớn tại TP. Hồ Chí Minh đang tận dụng dịp lễ để tôn vinh sản phẩm Việt. Ảnh: Lạc Nguyên

Bách Hóa Xanh cũng tích cực tham gia với các ưu đãi hấp dẫn, mang đến nhiều khuyến mãi giảm giá sốc, đặc biệt cho các mặt hàng bia, nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh như xúc xích, chả giò, thịt nguội…

Đại diện Bách hoá xanh cho biết, dự kiến nhóm hàng tiêu dùng nhanh tăng 15-20% so với ngày thường, trong đó bia, nước giải khát, bánh kẹo tăng mạnh 25-35%. Nhóm hàng tươi sống tại TP.Hồ Chí MInh tăng nhẹ 2-3%, nhưng tại các tỉnh có thể tăng 6-9%.

“Chúng tôi duy trì cả kênh online và offline, với 2.148 cửa hàng trên toàn quốc, ưu tiên kênh offline để khách hàng trực tiếp chọn thực phẩm tươi sống. Kênh online tại bachhoaxanh.com và ứng dụng di động cũng được tăng cường khuyến mãi, giao hàng nhanh, phục vụ nhóm khách bận rộn. Bách Hóa Xanh luôn chú trọng cung cấp sản phẩm tươi ngon, an toàn, nguồn gốc rõ ràng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu tụ họp, picnic dịp lễ” - Đại diện Bách hoá xanh chia sẻ.

Các siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kích cầu người mua. Ảnh: Lạc Nguyên

Central Retail Việt Nam ra mắt ba nhóm hàng nhãn riêng, gồm: Collection – bộ sưu tập thời trang “Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”, tôn vinh tinh thần dân tộc; GO! Viet Farm – nông sản Việt tươi ngon, đạt chuẩn chất lượng; và Viet Gems – đặc sản vùng miền đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Ông Jose Mestre, Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng, người tiêu dùng trên cả nước khi tham quan và mua sắm tại siêu thị GO!, Tops Market, go! trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sẽ có những trải nghiệm mua sắm đầy thú vị tại Lễ hội “Tự hào Đặc sản Việt” 2025; tích cực ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm Sinh kế cộng đồng, và loạt thương hiệu mới của chúng tôi. Từ đó giúp hàng Việt ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu tại hệ thống bán lẻ hiện đại”.

Chính quyền đẩy mạnh kích cầu

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai bốn nhóm giải pháp để thúc đẩy tiêu dùng đến cuối 2025. Thứ nhất, chương trình Shopping Season kéo dài đến 15/9, tiếp tục đợt hai từ 15/11 đến 31/12, cho phép doanh nghiệp giảm giá sâu. Thứ hai, chuỗi sự kiện Citysale thu hút khách đến trung tâm thương mại với 500 nhãn hàng uy tín, diễn ra tại Parc Mall (14/8-24/8) và xuyên lễ Quốc khánh tại Ga Metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza, SC VivoCity (28/8-7/9), dự kiến tăng 30-50% lượng khách. Thứ ba, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” và kiểm soát thị trường đảm bảo chất lượng hàng hóa. Thứ tư, bán hàng lưu động tại khu công nhân, giảm giá mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ tín dụng tiêu dùng.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến cơ hội mua sắm mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh đó, sự kiện Khuyến mại hàng hiệu - City Sale 2025 được khai mạc đúng dịp lễ, không chỉ là ngày hội mua sắm mà còn tạo không khí tươi vui, khẳng định TP. Hồ Chí Minh là “điểm đến mua sắm” khu vực. Các hoạt động như Ngày không tiền mặt, Bán hàng lưu động – Bình ổn thị trường góp phần kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích thanh toán không tiền mặt.

Dịp Quốc khánh 2/9/2025, TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, thành phố kỳ vọng, thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp không chỉ bán hàng, quảng bá thương hiệu mà còn thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng bằng chất lượng, uy tín và dịch vụ tốt nhất. Với người dân và du khách, “City Sale” sẽ mang lại những trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, mới mẻ, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thành phố.

Ông Dũng cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, mở rộng kênh phân phối hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thanh toán không tiền mặt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.