Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt do vi phạm về công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 221/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Địa chỉ trụ sở chính: số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên), tỉnh An Giang) do có nhiều vi phạm về công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của công ty đối với các tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt các tài liệu như: báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II năm 2024, quý III năm 2024, quý IV năm 2024, quý I năm 2025, quý II năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024 và một số văn bản khác.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Lộc Trời còn bị xử phạt 125 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty CBTT sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 trên BCTC hợp nhất tự lập quý IV năm 2023. Cụ thể, LNST năm 2023 trên BCTC hợp nhất quý IV năm 2023 là hơn 265 tỷ đồng, nhưng LNST năm 2023 trên BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài mức xử phạt về tiền Tập đoàn Lộc Trời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐCP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt do có nhiều vi phạm về công bố thông tin. Ảnh: T.L

Sau hai lần hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vừa tổ chức phiên họp thường niên. Từ giữa năm 2024 đến đầu năm nay, doanh nghiệp này trong tình trạng xoay xở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 4, công ty thành lập ban tái cấu trúc và đặt mục tiêu đàm phán với 12 ngân hàng, hoàn tất trong năm nay.

Trước đó, Công ty cũng gửi giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về lý do duy trì hạn chế giao dịch, LTG cho biết công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến ảnh hưởng đến dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt. Ngoài ra, họ có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều vị trí chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu nên chậm nộp báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024.

Do vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu LTG đang bị hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào thứ Sáu hàng tuần. Thị giá mã này đang ở mức 7.800 đồng một đơn vị, mất hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước./.