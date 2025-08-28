(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam do có nhiều vi phạm về công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Seoul Metal Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các báo cáo và tài liệu như thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và năm 2024; Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét, BCTC quý I/2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bản Tiếng Anh, Báo cáo thường niên năm 2024 bản Tiếng Anh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 bản Tiếng Anh; Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ năm 2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, ĐHĐCĐ năm 2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và nhiều văn bản khác.

Công ty Seoul Metal Việt Nam bị xử phạt do nhiều vi phạm về công bố thông tin. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam bị phạt thêm 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định.

Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 không trình bày đầy đủ danh sách Ban Điều hành, kế toán trưởng, Danh sách về người có liên quan của công ty tại mục V.1; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không trình bày đầy đủ Nghị quyết ngày 14/04/2023 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày đầy đủ Nghị quyết số 20241021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam còn phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Trong đó, theo BCTC năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán, BCTC 6 tháng đầu năm 2024 đã được soát xét Công ty có phát sinh giao dịch bán hàng hóa với công ty con của Công ty là Công ty Seoul Metal India Private Limited (giá trị giao dịch năm 2023 là 4,38 tỷ đồng, giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2024 là hơn 5,2 tỷ đồng, giá trị giao dịch năm 2024 là hơn 8,97 tỷ đồng), tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 (Mục V.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ), Công ty trình bày là không có. Như vậy, tổng số tiền xử phạt Seoul Metal Việt Nam là 270 triệu đồng

Được biết Seoul Metal Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ốc vít chính xác cùng các linh kiện điện tử kỹ thuật cao. Doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Ninh, là đối tác cung ứng ốc vít cho các tập đoàn nổi tiếng như Samsung, LG, Panasonic.../.