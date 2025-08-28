Tài chính xanh: Từ xu hướng toàn cầu đến trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Tài chính xanh và ESG không còn dừng ở xu hướng mà đã trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Hội thảo “Tài chính Xanh Việt Nam 2025” là diễn đàn để các bên thảo luận, cập nhật và thúc đẩy triển khai hiệu quả tài chính bền vững tại Việt Nam.

Ngày 28/8/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm và phân tích doanh nghiệp tại Việt Nam phối hợp cùng Fitch Ratings Inc., một trong ba công ty xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới, tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “Tài chính xanh Việt Nam 2025” với chủ đề: “Khám phá tương lai tài chính bền vững: Nâng tầm hiểu biết về tài chính xanh, đón đầu xu hướng và thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng nhiều doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu như PricewaterhouseCoopers (PwC), Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) – quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Nam Long, Công ty Cổ phần Gemadept…

Toàn cảnh hội thảo “Tài chính xanh Việt Nam 2025”.

Trong bối cảnh toàn cầu, ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp) đã vượt khỏi phạm vi xu hướng, trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các tập đoàn lớn. Báo cáo của McKinsey năm 2023 chỉ ra rằng 83% trong số 2.000 giám đốc điều hành toàn cầu được khảo sát đã tích hợp ESG vào chiến lược doanh nghiệp, không chỉ để tuân thủ pháp luật mà còn nhằm gia tăng giá trị dài hạn.

Tại Việt Nam, tài chính xanh được xem là chìa khóa quan trọng để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Dù còn là khái niệm mới, Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến tích cực, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và các cam kết quốc tế như Net Zero 2050 được đưa ra tại Hội nghị COP26.

Theo PwC Việt Nam, năm 2022 chỉ có 35% doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) có kế hoạch ESG cụ thể, nhưng đến năm 2023 con số này đã tăng lên 66% theo khảo sát của KPMG, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của doanh nghiệp Việt.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận sâu về các chủ đề chính gồm: tổng quan xu hướng ESG và thực tiễn áp dụng tại châu Á; tài chính xanh và những cập nhật mới trong quy định, thực tiễn tại Việt Nam; cơ hội và thách thức trong tiếp cận tài chính xanh của các ngành nghề trong nước; góc nhìn từ tổ chức tài chính trong việc thúc đẩy tài chính xanh; cùng xu hướng và đổi mới trong lĩnh vực xếp hạng ESG trong tương lai.

Các nội dung trao đổi tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn giá trị về vai trò của xếp hạng ESG trong quyết định đầu tư, định hình chiến lược doanh nghiệp cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tài chính bền vững tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Việt Phương – Tổng Giám đốc S&I Ratings, chia sẻ: “Thông qua các nội dung được chia sẻ trong chương trình, Hội thảo sẽ mang đến những góc nhìn giá trị về việc xếp hạng ESG ảnh hưởng như thế nào đến quyết định đầu tư, chiến lược doanh nghiệp và khuôn khổ pháp lý. Đây cũng chính là cam kết đồng hành của S&I Ratings trong việc thúc đẩy hoạt động tài chính xanh nhằm thu hút được nguồn vốn xanh cho các doanh nghiệp Việt Nam”.

Với sự kết nối và hợp tác từ các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước, hội thảo “Tài chính Xanh Việt Nam 2025” đã trở thành diễn đàn quan trọng để thúc đẩy phát triển tài chính xanh và đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam.