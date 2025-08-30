Miễn phí vé xe buýt và tuyến Metro số 1 trong dịp lễ 2/9

(TBTCO) - Chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9), Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp vận tải triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt và Metro số 1 phục vụ người dân.

Bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đảm bảo đủ chuyến do người dân về quê nghỉ lễ 2/9.

Theo đó, hành khách đi xe buýt của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Futa BusLines được miễn phí toàn bộ các tuyến trong hai ngày 1 và 2/9, không giới hạn số lượt.

Chương trình miễn phí vé xe buýt khi thanh toán bằng thẻ Mastercard hoặc MultiPass trên thiết bị T10 được áp dụng trong cùng thời gian, với ưu đãi tối đa 2 lượt/ngày. Các tuyến tham gia bao gồm nhiều đơn vị vận tải như Saigonbus, Citranco, Việt Thắng, Bảo Yến, VinBus…

Xe buýt trang bị thiết bị T10, cho phép thanh toán qua thẻ EMV được miễn phí vé qua các tuyến gồm: Tuyến của Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng là 22, 32, 74 và 81. Công ty TNHH Du lịch, dịch vụ xây dựng Bảo Yến với các tuyến 01, 04, 43, 65 và 152.

Trong khi đó, công ty Citranco với các tuyến 59, 69, 72; Saigonbus có các tuyến 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 62, 64, 91, 93, 139 và 148. Vinbus tham gia với các tuyến 33 và 150, còn Công ty Vận tải 26 có các tuyến 20, 110, và 140. Riêng các tuyến xe buýt 33, 150 và D4 của VinBus, hành khách được miễn phí vé trong ngày 2/9.

Bên cạnh đó, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) áp dụng chính sách miễn phí vé ngày 2/9 đối với người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip, hoặc mã QR “Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét tại cổng kiểm soát.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm thanh toán không tiền mặt, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng và góp phần vào tiến trình chuyển đổi số của thành phố./.