Thúc đẩy hợp tác Hải quan các khu vực biên giới Việt Nam và Hải quan Nam Ninh

(TBTCO) - Chiều ngày 16/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, đã diễn ra Hội đàm "Hai nước bốn bên" lần thứ 11 giữa các cơ quan hải quan khu vực biên giới của Việt Nam và Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác, kiểm soát hiệu quả và tạo thuận lợi thương mại qua biên giới.

Hội đàm có sự tham gia của các Chi cục Hải quan khu vực VI, VIII, XVI (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc). Đoàn công tác Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Trung Hải – Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XVI làm Trưởng đoàn. Phía Trung Quốc do ông Vương Vị Băng – Quan trưởng Hải quan Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh hội đàm, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam (bên phải) do ông Nguyễn Trung Hải – Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XVI làm Trưởng đoàn. Ảnh: CTV

Hội đàm "Hai nước bốn bên" lần thứ 11 là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa hải quan biên giới hai nước, mở ra những định hướng phát triển thương mại ổn định, lành mạnh và hiệu quả tại khu vực cửa khẩu.

Tại hội đàm, các bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác kể từ sau Hội đàm lần thứ 10. Nhờ sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị hải quan của hai nước, nhiều nội dung thỏa thuận đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt trong công tác thúc đẩy hoạt động thông quan, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, và phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cụ thể, hoạt động trao đổi thông tin giữa Hải quan các khu vực biên giới của Việt Nam và Hải quan Nam Ninh đã đạt được kết quả tích cực với 29 thư trao đổi thông tin định kỳ/đột xuất, hỗ trợ xác minh doanh nghiệp, kiểm tra chứng từ, và phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Trong năm qua, các đơn vị cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu, Sóc Giang - Bình Mãng (Cao Bằng); Móng Cái - Đông Hưng (Quảng Ninh); Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Cốc Nam - Lũng Nghịu (Lạng Sơn) đã tổ chức 8 lượt hội đàm tại Km số 0 để bàn bạc các giải pháp tạo thuận lợi XNK, phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển ma túy, gian lận thương mại.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Trung Hải nhấn mạnh vai trò chủ động của các đơn vị Hải quan Việt Nam trong việc trao đổi, kiến nghị với phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm việc tại cửa khẩu, đặc biệt vào ngày nghỉ nhằm nâng cao năng lực thông quan, góp phần ổn định và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Lãnh đạo 4 cơ quan hải quan hai nước đã ký kết Biên bản thống nhất các nội dung hợp tác. Ảnh: CTV

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 396 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 24,9 tỷ đồng; bắt giữ 26 vụ/36 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 8,3 kg heroin và 270 gam ma túy tổng hợp.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 76 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ Hội đàm lần thứ 10. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, thủy sản, linh kiện điện tử, ván gỗ bóc, dệt kim... Trong khi đó, hàng nhập khẩu gồm ô tô, máy móc, thiết bị cơ khí, linh kiện ô tô, hàng tiêu dùng...

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo 4 cơ quan hải quan hai nước đã ký kết Biên bản thống nhất các nội dung hợp tác, làm cơ sở triển khai các chương trình phối hợp trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu “Hòa bình ổn định – Hữu nghị – Hợp tác – Phát triển bền vững”.