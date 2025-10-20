Ngày 20/10: Giá cà phê dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (20/10) tại khu vực Tây Nguyên bình ổn. Hiện giá dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận sự biến động. Hiện giá tiêu nội địa ổn định ở mức 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ổn địnhh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ổn định phiên đầu tuần

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua. Hiện giá cà phê dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg. So với đầu tuần trước, giá cà phê đã tăng nhẹ 500 - 700 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất trong khu vực là 114.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giao dịch ở mốc 114.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 113.500 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng kỳ giao tháng 11/2025 giảm 1,33% (62 USD/tấn), ở mức 4552 USD/tấn. Kỳ giao tháng 1/2026 giảm 1,01% (46 USD/tấn), ở mức 4478 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 0,93% (3,65 US cent/pound), ở mức 397,45 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3/2026 tăng 0,59% (2,2 US cent/pound), hiện ở mức 371,15 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 473,5 US cent/pound, giảm 0,67%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 xuống mức 464,35 US cent/pound, giảm 0,44% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng nhẹ 0,32% (1,45 US cent/pound), đạt mức 453,7 US cent/pound.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận sự biến động. Hiện giá tiêu nội địa ổn định ở mức 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg; tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đi ngang, không ghi nhận sự biến động so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.228 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấ; giá tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.