Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Sáng 20/10/2025, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đây là Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Khóa XV với khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay.

Trước khi diễn ra phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp.

Khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ trong thời gian qua với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa hoàn thành tốt đẹp là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. “Vì vậy, kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng, chiến lược. Dự kiến Quốc hội sẽ làm việc để thông qua 53 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 49 luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh rộng cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách. Các dự án luật bao gồm, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới biến động liên tục, kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng, lành mạnh hóa thị trường, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ trong phiên khai mạc Kỳ họp.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công.

Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Quốc hội cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; chương trình Mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2030; xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, trong chương trình kỳ họp sẽ bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Không lực cản nào ngăn bước chúng ta phát triển

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; Xem xét báo cáo kết quả giám sát và thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Quốc hội sẽ tập trung thảo luận báo cáo tổng hợp về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV, XV của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cùng với đó là thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XV của Quốc hội. Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 của Chủ tịch nước, của Chính phủ, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác năm 2025 của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về hành chính.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm trước phiên khai mạc.

Để hoàn thành nội dung công việc rất lớn như vậy, trên tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu "Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển"./.