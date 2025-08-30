MEXC thúc đẩy vai trò cầu nối giữa công nghệ và tài chính

(TBTCO) - MEXC Việt Nam khẳng định tầm nhìn trở thành cầu nối chiến lược giữa cộng đồng blockchain, thị trường tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước.

Đại diện MEXC tham gia chia sẻ ý kiến tại 2 phiên tọa đàm quan trọng.

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 28-8 đến ngày 30-8-2025. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức. Chuỗi hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn mà Đà Nẵng đang tập trung, ưu tiên triển khai.

Tại đây, MEXC Việt Nam xuất hiện với tư cách Đối tác Bạch kim, MEXC Việt Nam khẳng định tầm nhìn trở thành cầu nối chiến lược giữa cộng đồng blockchain, thị trường tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước góp phần mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain vào các ngành kinh tế.

MEXC tiếp cận gần hơn với Chính phủ và nhà hoạch định chính sách

Đại diện MEXC đã tham gia chia sẻ ý kiến trong hai phiên tham luận quan trọng bao gồm hoàn thiện hành lang pháp lý cho token hóa tài sản tại Việt Nam; và xây dựng thị trường tài sản số: Vai trò trung tâm của sàn giao dịch và thanh khoản minh bạch.

Trong những phần đối thoại này, đại diện MEXC đã chia sẻ, rào cản lớn nhất hiện nay không phải sự thiếu quan tâm hay đổi mới, mà là khoảng trống pháp lý để kết nối tài chính truyền thống với tài sản số. MEXC mong muốn một khung pháp lý định hướng thay vì siết chặt, nhằm vừa bảo vệ nhà đầu tư vừa khuyến khích thử nghiệm có trách nhiệm.

Ở khía cạnh hạ tầng, MEXC nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật từ thiết kế, tính minh bạch nhờ blockchain và khả năng kết nối quốc tế thông qua tiêu chuẩn mở. Song song, doanh nghiệp - cơ quan quản lý cần chung tay triển khai mô hình sandbox, thúc đẩy chuẩn dữ liệu và tạo điều kiện để các dự án Việt có cơ hội vươn ra toàn cầu.

MEXC thảo luận về “Hoàn thiện hành lang pháp lý cho token hoá tài sản tại Việt Nam”.

Từ diễn đàn pháp lý đến cam kết cộng đồng

Với kinh nghiệm vận hành ở hơn 170 quốc gia, MEXC mang tới Vietnam Blockchain Day 2025 góc nhìn thực tiễn về việc phát triển chỉ số tài sản số, quản trị thanh khoản minh bạch bằng Proof-of-Reserves, và vai trò của sàn giao dịch như bệ phóng cho dự án blockchain nội địa.

Quan điểm nhất quán của MEXC là thanh khoản và niềm tin phải song hành. Một thị trường tài sản số bền vững không chỉ cần vốn, mà cần nền tảng minh bạch để nhà đầu tư – từ cá nhân đến tổ chức – yên tâm tham gia. Đó cũng là lý do MEXC luôn đặt giáo dục, hợp tác và trao quyền cộng đồng làm trọng tâm trong mọi hoạt động tại Việt Nam.

Khẳng định vai trò thương hiệu tại Việt Nam

Sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng của MEXC khi tiếp cận gần hơn với Chính phủ và các cơ quan quản lý. Đây không chỉ là cơ hội để đối thoại, mà còn là minh chứng cho mong muốn lâu dài.

“Cùng Chính phủ Việt Nam đồng hành xây dựng, cũng như tuân thủ hành lang pháp lý minh bạch, an toàn và hiệu quả, biến token hóa và tài sản số thành động lực thực sự của tăng trưởng kinh tế”, đại diện MEXC thể hiện mong muốn thúc đẩy phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

MEXC xuất hiện cùng các tập đoàn Tài chính - Công nghệ, với tư cách Nhà tài trợ Bạch Kim.

Đồng thời, MEXC cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, tạo dựng niềm tin và mở ra những trải nghiệm công nghệ có giá trị cho cả hiện tại lẫn tương lai.

Được biết, MEXC được thành lập vào năm 2018, với hơn 40 triệu người dùng tại hơn 170 quốc gia, MEXC khẳng định vị thế bằng danh mục tài sản kỹ thuật số đa dạng và cạnh tranh. Thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, MEXC đáp ứng nhu cầu cho cả người mới bắt đầu và nhà đầu tư chuyên nghiệp, đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả. MEXC ưu tiên sự đơn giản và đổi mới, mang lại hành trình số dễ dàng và đầy tiềm năng.