(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/7/2025, tổng số vốn giải ngân của 12 dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải là 22.579,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,5% kế hoạch được giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 20.057,3 tỷ đồng, đạt 23,6%; vốn ngân sách địa phương là 2.522,2 tỷ đồng, đạt 22,3%.
(TBTCO) - Tháng 8 vừa qua đã cho thấy sự khởi sắc rõ rệt trên thị trường trái phiếu, đồng thời kéo dài xu hướng tích cực trong 8 tháng đầu năm, khi cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đều ghi nhận khối lượng phát hành lớn và dư nợ tăng mạnh.
Giá lăn bánh xe Toyota Vios mới nhất đang cực hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ đã giúp mẫu xe này hạ gục các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City. Hiện, xe Toyota Vios 2024 có giá từ 458 đến 545 triệu đồng tùy phiên bản.
Sáng sớm ngày 7/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,62%, hiện ở mức 97,74.
(TBTCO) - Hai dự án cao tốc trọng điểm quốc gia gồm Cần Thơ - Cà Mau và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang được các chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân đẩy nhanh tiến độ, thi công không nghỉ, kể cả dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua để hoàn thành vào cuối năm 2025 theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
(TBTCO) - Với quan điểm coi trọng các phân khúc thị trường trong nước; đồng thời mở cửa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực và tự tin sẽ "về đích" năm 2025 với 65 tỷ USD.
(TBTCO) - Đến nay, hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia đã tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và là cơ sở quan trọng để xây dựng dự trữ quốc gia ổn định và phát triển, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của ngành dự trữ quốc gia trong nền kinh tế.
Sau phiên giảm do nhà đầu tư chốt lời, giá vàng thế giới sáng nay lại tiếp tục leo dốc. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng đang được doanh nghiệp niêm yết tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng và đà tăng sẽ chưa dừng lại. Vàng nhẫn cũng không ngoại lệ.
(TBTCO) - Đến năm 2026, sẽ xóa bỏ hình thức thuế khoán, theo đó toàn bộ hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp kê khai, nộp thuế. Các chuyên gia cho rằng, khoảng thời gian từ nay đến 1/1/2026 là thời gian hộ kinh doanh cần thay đổi để thích nghi.
Sáng sớm ngày 5/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 98,29.
Giá xe SH Mode mới nhất tại các đại lý trong tháng 9/2025 đang giảm sốc xuống mức thấp kỷ lục. Hiện giá tại các đại lý dao động từ 57,13 đến 63,8 triệu đồng tùy phiên bản. Đây chính là thời điểm để khách mua SH Mode với giá rẻ nhất trong năm.
Sáng sớm ngày 6/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,62%, hiện ở mức 97,74.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, chiều bán ra áp sát 134 triệu đồng/lượng, tăng 59% từ đầu năm và vượt xa mức tăng thế giới, đẩy chênh lệch giá nội - ngoại nới rộng. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và tâm lý tích trữ mạnh, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sắp có hiệu lực được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung, góp phần ổn định thị trường.
Sau những phiên liên tục leo dốc, sáng nay, giá vàng thế giới giảm mạnh trước sự chốt lời của nhà đầu tư. Ngược lại, trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng.
Xe Kia Morning là mẫu hatchback hạng A được nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam chọn mua bởi giá bán rẻ, thiết kế trẻ trung, năng động cùng màu sơn ngoại thất bắt mắt. Giá lăn bánh xe Kia Morning mới nhất tháng 9/2025 đang giảm mạnh, hiện giao động từ 349 - 424 triệu đồng tùy phiên bản.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-BTC giao 12 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp gần 46.966 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I, năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025.
(TBTCO) - Kết quả giải ngân đầu tư công 8 tháng năm 2025 tiếp tục khả quan, tăng cao hơn năm trước cho dù gặp nhiều vướng mắc khi cùng lúc triển sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 239/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
(TBTCO) - Chiều 5/9, trong phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 5/9/2025, cùng với 52.000 cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tham dự trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), kết hợp tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026.
(TBTCO) - Chiều 5/9/2025, tại Hội nghị tập huấn toàn quốc do Ban Chỉ đạo về Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 tổ chức, ông Trịnh Đức Trọng – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) đã trình bày tổng thể về tiến độ triển khai Hệ thống 751, kết quả bước đầu đạt được và định hướng tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng trên toàn quốc.