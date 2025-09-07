(TBTCO) - Tháng 8 vừa qua đã cho thấy sự khởi sắc rõ rệt trên thị trường trái phiếu, đồng thời kéo dài xu hướng tích cực trong 8 tháng đầu năm, khi cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đều ghi nhận khối lượng phát hành lớn và dư nợ tăng mạnh.