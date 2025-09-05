Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học mới 2025 - 2026

(TBTCO) - Ngày 5/9/2025, cùng với 52.000 cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tham dự trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), kết hợp tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026.

Sáng ngày 5/9/2025, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 cho hơn 2.200 tân sinh viên khóa 16, tân học viên cao học khóa 14 và nghiên cứu sinh khóa 2.

Năm 2025, Lễ Khai giảng được tổ chức gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) – một sự kiện chính trị, xã hội quan trọng nhằm tôn vinh lịch sử, truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Thầy và trò của Học viện Chính sách và Phát triển dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Đức Minh

Từ 8h đến 9h30, Học viện đã kết nối trực tuyến để tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. NGƯT. PGS. TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện đã đại diện Học viện Chính sách và Phát triển trực tiếp tham dự sự kiện ý nghĩa này.

TSKH. Nguyễn Thành Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Trong diễn văn khai giảng, TSKH. Nguyễn Thành Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ then chốt. Học viện sẽ luôn kiên định quan điểm lấy người học làm trung tâm, đổi mới sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xây dựng một môi trường học tập hiện đại, cởi mở và hội nhập.

Đảng ủy, Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy năng lực, tâm huyết; để sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh được học tập, nghiên cứu trong môi trường tốt nhất, phát triển toàn diện về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách.

Các đại biểu, thầy giáo, cô giáo và tân sinh viên, tân nghiên cứu sinh, tân học viên dự lễ khai giảng do Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức. Ảnh: Đức Minh

Là một cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển gánh vác sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính nói riêng, cho xã hội nói chung, trực tiếp phục vụ sự nghiệp quản lý tài chính quốc gia và kiến tạo phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh mới cho một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình.

Để hiện thực hóa sứ mệnh đó, năm học 2025 - 2026, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nguyễn Thành Long phát động toàn thể Học viện, tập thể sư phạm cùng cộng đồng người học – sinh viên cùng nhau thực hiện chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương – Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số – Nâng cao chất lượng".

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chúc mừng những thành tựu Học viện đã đạt được, đồng thời đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan tặng lẵng hoa cho Học viện Chính sách và Phát triển. Ảnh: Đức Minh

Bước vào năm học mới, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển nhanh chóng quán triệt thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, thực hiện đổi mới tư duy, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng thực tiễn, toàn diện và hội nhập quốc tế. Thực hiện xã hội hóa từng bước, thu hút nhân tài để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu năng động, hiện đại, nhân văn.

Tại buổi lễ, Học viện Chính sách và Phát triển đã công bố các quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 2, thạc sỹ khóa 14 và sinh viên đại học chính quy khóa 16, đồng thời công bố quyết định khen thưởng và vinh danh Thủ khoa đầu vào đại học chính quy khóa 16.

Toàn thể các tân sinh viên khóa 16 hô vang lời hứa "vững trí, rèn tài - kiến tạo tương lai - xây dựng đất nước".

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu Học viện cũng đã tiếp nhận những suất học bổng ý nghĩa từ các doanh nghiệp và đơn vị tài trợ, với tổng số tiền 1,140 tỷ đồng, trong đó Báo Tài chính - Đầu tư trao 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng.