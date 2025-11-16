Gần 160 vận động viên tham gia Giải APD Open Picklebal lần thứ Nhất

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 15/11/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Học viện Chính sách và phát triển (Bộ Tài chính) tổ chức Giải APD Open Pickleball lần thứ Nhất, với sự tham dự 23 đội và gần 80 cặp vận động viên.

Giải đấu năm nay diễn ra tại Nhà Thi đấu của Học viện Chính sách và phát triển và sân Pickleball Hoa Phượng, với 6 nội dung thi đấu (Đôi nam lãnh đạo, đôi nam - nữ lãnh đạo, đôi nam trên 45, đôi nữ, đôi nam dưới 45, đôi nam - nữ) theo luật thi đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam ban hành.

Tham dự lễ khai mạc có Giám đốc APD PGS. TS. Trần Trọng Nguyên, Phó Giám đốc APD Nhữ Trọng Bách, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Y tế; một số trường đại học, học viện, ngân hàng, cùng nhiều đơn vị bạn đã gắn bó với Học viện; cùng khoảng 200 vận động viên, cổ động viên.

Lễ khai mạc Giải đấu APD Open Pickleball 2025. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc APD Nhữ Trọng Bách cho biết, ngày 20/11 là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn ngành giáo dục tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Đây không chỉ là sự tri ân công lao của đội ngũ nhà giáo, mà còn là sự ghi nhận và động viên đối với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đang nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Việc Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Giải APD Open Pickleball lần thứ Nhất không chỉ thể hiện sự năng động, sáng tạo trong hoạt động phong trào, mà còn khẳng định tinh thần đổi mới và hội nhập – điều mà Học viện luôn hướng tới.

PGS, TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc Học viện Chính sách và phát triển - Trưởng ban tổ chức Giải phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Giải đấu là cơ hội để những người yêu bộ môn Pickleball cùng giao lưu, học hỏi, nâng cao thể lực trên một sân đấu mang quy mô lớn, đồng thời là chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp kiến thiết trí tuệ và phát triển.

Giải đấu cũng để cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường giao lưu, gắn kết với các đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các trường đại học, học viện, các ngân hàng,…

Tham dự giải có gần 160 vận động viên đến từ 23 đơn vị. Ảnh: Đức Minh

Đây cũng là dịp để các cá nhân, đơn vị giáo dục giao lưu, chia sẻ, tạo nhịp cầu kết nối thông qua tinh thần thể thao lành mạnh, khẳng định dấu ấn Học viện Chính sách và Phát triển với sứ mệnh lan tỏa giá trị gắn kết cho cộng đồng.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, với 300 trận cầu, các cặp đấu đã tạo nên các trận cầu hấp dẫn, kịch tính, những pha dứt điểm mãn nhãn cùng cảm xúc đáng nhớ cho toàn thể vận động viên và khán giả.

Giải APD Open Picklebal 2025 tổ chức tại Nhà thi đấu của Học viện. Ảnh: Đức Minh

Giải APD Open Picklebal 2025 tổ chức tại Sân Picklebal Hoa Phượng. Ảnh: Đức Minh

Giải đấu đã tìm ra được nhà vô địch nội dung: Đôi nam lãnh đạo đối với cặp đôi đến từ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBanK); đôi nam - nữ lãnh đạo đối với cặp đôi đến từ Vụ Hợp tác quốc tế- Văn phòng Quốc hội; đôi nam trên 45 đối với cặp đôi đến từ Học viện Chính sách và Phát triển; đôi nữ đối với cặp đôi đến từ Cục Quản lý dược – Bộ Y tế; đôi nam dưới 45 đối với cặp đôi đến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; đôi nam - nữ đối với cặp đôi đến từ Trường Đại học Thủy lợi.

Một số hình ảnh tại Giải APD Open Picklebal 2025:

Các cặp đấu đã tạo nên các trận cầu hấp dẫn, kịch tính

Nhà vô địch nội dung đôi nam trên 45 đối với cặp đôi đến từ Học viện Chính sách và Phát triển

Nhà vô địch nội dung đôi nam - nữ lãnh đạo đối với cặp đôi đến từ Vụ Hợp tác quốc tế - Văn phòng Quốc hội.

Giải đấu đã tìm ra được nhà vô địch nội dung đôi nam đối với cặp đôi đến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.