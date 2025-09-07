Hệ thống pháp luật dự trữ quốc gia đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(TBTCO) - Đến nay, hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia đã tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và là cơ sở quan trọng để xây dựng dự trữ quốc gia ổn định và phát triển, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của ngành dự trữ quốc gia trong nền kinh tế.

Ban hành nhiều chính sách quan trọng

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về dự trữ quốc gia luôn được Cục Dự trữ Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, là “kim chỉ nam” để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự trữ quốc gia.

Thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách dự trữ quốc gia để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành phù hợp với tình hình mới. Hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia của ngành đã được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, giúp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối và phát triển những thành quả của giai đoạn trước về công tác xây dựng cơ chế chính sách, trong giai đoạn 2021-2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền tổng số 8 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về Dự trữ Quốc gia (DTQG).

Ảnh tư liệu.

Trong đó nổi bật là: Cục Dự trữ Nhà nước đã rà soát, đánh giá Luật Dự trữ quốc gia trình Bộ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung Luật Dự trữ Quốc gia tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật DTQG, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan tới cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật về dự trữ quốc gia nói riêng.

Năm 2020 và đầu năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước (nay là Cục Dự trữ nhà nước) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng DTQG và Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14. Việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng quy định của Luật DTQG về mục tiêu DTQG là chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Ngày 12/4/2024, Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 305/QĐ-TTg, khẳng định quan điểm Dự trữ quốc gia là nguồn lực dự phòng chiến lược, quan trọng của nhà nước, được hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp huy động từ xã hội. trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhằm chủ động, kịp thời đáp ứng mục tiêu của dự trữ quốc gia và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Cục Dự trữ Nhà nước đã tập trung nguồn lực chủ trì xây dựng trình Bộ ban hành 6 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức phí nhập, xuất, bảo quản và hao hụt cho các mặt hàng DTQG do Bộ Tài chính quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý chất lượng hàng DTQG và sử dụng, quản lý phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nội ngành hướng dẫn các mặt nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc Cục tạo điều kiện triển khai thực hiện các mặt công tác tại các đơn vị được thông suốt, hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng DTQG đối với các mặt hàng DTQG được Chính phủ phân công quản lý.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách

Việc hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về DTQG đã bổ sung hệ thống pháp luật DQTG kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý hàng DTQG thời gian qua, nâng cao hiệu quả quản lý, huy động, sử dụng nguồn lực DTQG. Yêu cầu đặt ra với ngành DTQG ngày càng cao, nhất là trong việc chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực, thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Trong thời gian tới, Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật DTQG.quan

Theo đó, Cục rà soát, nghiên cứu sửa đổi Luật Dự trữ quốc gia để kịp thời trình Bộ Tài chính trình Quốc hội tại kỳ họp trong tháng 10/2025. Phối hợp với các các đơn vị thuộc bộ, ngành quản lý hàng dự trữ để ban hành hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổng hợp, trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thành viên…

Cục Dự trữ Nhà nước sẽ thường xuyên theo dõi các văn bản pháp luật mới ban hành; tổng kết tình hình triển khai thực hiện các văn bản về DTQG đã ban hành trên thực tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các đề án đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong giai đoạn mới.

Cục Dự trữ Nhà nước xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành các đề án, thông tư trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành chủ trì soạn thảo, để tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi theo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ phù hợp với tình hình thực tiễn.