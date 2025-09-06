(TBTCO) - Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Đó là thông tin tại Hội nghị "Thương mại điện tử - Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp" được tổ chức ngày 5/9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương cho biết, năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

“Thương mại điện tử không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng vững chắc cho sự bứt phá của nền kinh tế số quốc gia. Sự hiện diện ngày càng nhiều của hàng hóa Việt Nam trên các kênh thương mại điện tử quốc tế đã và đang mở ra cơ hội lớn để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu và gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia" - bà Lại Việt Anh nói.

Bà Lại Việt Anh cũng cho rằng, công nghệ số chính là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của thương mại điện tử. Việc ứng dụng các công nghệ như AI, Big Data và IoT sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí, phân tích xu hướng thị trường chính xác và xây dựng chiến lược tiếp cận thông minh, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Ông Nick Chai - Chủ tịch ACBC Malaysia chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BCT

Cùng góc nhìn này, ông Nick Chai - Chủ tịch ACBC Malaysia nhận định, Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới của khu vực nhờ vị trí địa lý chiến lược, nguồn cung hàng hóa phong phú, lực lượng dân số trẻ và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ. Đây được xem là “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp Việt bứt phá và tăng sức cạnh tranh quốc tế.

Chia sẻ từ góc nhìn quốc tế, ông Xiao Qiuli – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại điện tử mua sắm toàn cầu Quảng Đông (GGBingo) cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tăng tốc xuất khẩu nhờ mô hình thương mại điện tử đa kênh. Ông Xiao Qiuli dẫn chứng từ kinh nghiệm Trung Quốc, quốc gia đạt 2,71 nghìn tỷ NDT kim ngạch thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024 nhờ phát triển logistics, kho ngoại quan và nền tảng công nghệ hiện đại. Theo ông, doanh nghiệp Việt có thể tận dụng mô hình này để nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ông Xiao Qiuli nhấn mạnh, đa dạng hóa thị trường là yếu tố then chốt, không chỉ tập trung vào Mỹ hay Trung Quốc mà còn mở rộng sang ASEAN, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh. Song song đó, việc chuyển dịch từ OEM sang D2C để xây dựng thương hiệu “Made in Vietnam”, kết hợp khai thác hiệu quả các kênh Amazon, TikTok Shop, Lazada, Shopee, JD.com… sẽ giúp gia tăng độ phủ và tối ưu doanh số. Đặc biệt, đầu tư vào logistics quốc tế cùng đào tạo nhân lực thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là nền tảng giúp hàng Việt vươn xa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Quan điểm này cũng được nhiều diễn giả trong nước đồng tình. Bà Vũ Xuân Linh - Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược (Việt Nam) của Tập đoàn Sea, Singapore khẳng định thị trường ASEAN chính là “biên giới số” cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới. ASEAN hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam với kim ngạch đạt 32 tỷ USD năm 2023, đồng thời được dự báo có quy mô thương mại điện tử đạt 330 tỷ USD vào năm 2025. Đây không chỉ là khu vực năng động với sức mua gia tăng, mà còn là điểm đến đã được kiểm chứng cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Thái Lan và Malaysia...

Qua các phiên trao đổi và chia sẻ tại hội nghị, các đại biểu đều đồng thuận về tầm quan trọng của việc đồng hành giữa các cơ quan quản lý, sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa các đối tác trong và ngoài nước, cùng với tinh thần đổi mới và chủ động từ phía doanh nghiệp. Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại toàn cầu./.