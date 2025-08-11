Sổ tay hướng dẫn người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử thực hiện nghĩa vụ thuế

(TBTCO) - Triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử, nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ.

Theo đó, Cục Thuế đã xây dựng và công bố 4 Sổ tay hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị định số 117/2025/NĐ-CP, hỗ trợ người nộp thuế thuộc các nhóm đối tượng là: (i) Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử; (ii) Tổ chức là nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác; (iii) Hộ, cá nhân cư trú; (iv) Cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng thuế điện tử. Ảnh: Việt An

Nội dung mỗi Sổ tay đều trình bày rõ nội dung, phạm vi điều chỉnh, phương pháp xác định nghĩa vụ thuế, cách thức và thời hạn kê khai, khấu trừ, nộp thuế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thuế.

Cụ thể: (i) Sổ tay thứ nhất - Tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử.

(ii) Sổ tay thứ hai - Hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay:

Hướng dẫn những nội dung bao gồm quản lý nền tảng số trong và ngoài nước và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử theo trình tự thực hiện các bước công việc từ xác định doanh thu, thuế suất, đến thời điểm khấu trừ để hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay đúng quy định.

(iii) Sổ tay thứ ba - Hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế:

Hướng dẫn đối với hộ, cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán trực tiếp đăng ký thuế theo các mẫu biểu được quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính và kê khai, nộp thuế theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ qua Cổng thông tin tiếp nhận và xử lý Thủ tục hành chính của Cục Thuế với tiêu chí đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao tính chủ động cho người nộp thuế.

(iv) Sổ tay thứ tư - Hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế”:

Hướng dẫn nguyên tắc kê khai, nộp thuế chung áp dụng với cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, cá nhân không cư trú tại Việt Nam có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam có nghĩa vụ khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ quy định chi tiết tại Sổ tay này đảm bảo điện tử hóa toàn trình từ bước đăng ký mã số thuế, kê khai thuế và nộp thuế điện tử cho người nộp thuế dễ dàng thao tác, thực hiện.

Việc phát hành các sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thể hiện rõ nỗ lực của ngành Thuế trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, đặc biệt là các cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử và kinh tế số.

Theo Cục Thuế, đây không chỉ là công cụ hỗ trợ thực thi chính sách pháp luật một cách hiệu quả, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện./.