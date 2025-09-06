(TBTCO) - Mặc dù số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8/2025 giảm so với tháng trước, nhưng lũy kế 8 tháng của năm 2025, ngành Hải quan vẫn thu ngân sách nhà nước đạt 298.301 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Cục Hải quan cho biết, trong tháng 8/2025, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của ngành hải quan đạt 35.501 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng 7 (tương ứng giảm 4.040 tỷ đồng).

Cộng hưởng kết quả số thu tháng 8/2025, tính chung 8 tháng của năm 2025, ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 298.301 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán, tăng 8,4% (tương ứng tăng 23.115 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2024.

Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng, tăng hơn 8%. Ảnh: TL

Cục Hải quan cho biết thêm, trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9%, tương ứng tăng 769 triệu USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% tương ứng tăng 1,1 tỷ USD so với tháng trước; và trị giá nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8%, tương ứng giảm 329 triệu USD so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2025 thặng dư 3,72 tỷ USD.

Với kết quả của tháng 8/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng năm 2025 đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 83,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8%, tương ứng tăng 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; và trị giá nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9%, tương ứng tăng 44,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước./.