(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 15/8/2025, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng khả quan, đạt 393,20 tỷ USD, tăng 21,8% (tương ứng tăng 70,26 tỷ USD) so với cùng kỳ.

Cụ thể, thống kê của Cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8/2025 đạt 555,21 tỷ USD, tăng 16,6%, so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong kỳ 1 tháng 8/2025 (15 ngày đầu tháng 8/2025) đạt 15,74 tỷ USD, giảm 14,2% tương ứng giảm 2,61 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 7/2025.

Kim ngạch xuất nhập khẩu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng hơn 21%. Ảnh: TL

Với kết quả này, tính đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt gần 210 tỷ USD, tăng 19,1% (tương ứng tăng 33,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8/2025 đạt 14,93 tỷ USD, xấp xỉ với kỳ 2 tháng 7/2025.

Với kết quả của kỳ 1 tháng 8/2025, cơ quan hải quan cho biết, thống kê đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 183,21 tỷ USD, tăng 24,9% (tương ứng tăng 36,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 67,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.