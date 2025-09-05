Siết chặt quản lý thuế dựa trên dòng tiền

(TBTCO) - Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố chú trọng công tác quản lý thuế dựa trên dòng tiền của người nộp thuế thông qua trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu của người nộp thuế theo quy định pháp luật.

Thiết lập, công khai đường dây nóng hỗ trợ hộ kinh doanh

Thực hiện Công điện số 88/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, Cục Thuế đã có văn bản hỏa tốc gửi Trưởng Thuế tỉnh, thành phố yêu cầu “quản chặt” dòng tiền của người nộp thuế.

Công văn của Cục Thuế yêu cầu các đơn vị đảm bảo triển khai đối với 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: TL

Đặc biệt, trong tháng cao điểm về tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cần đảm bảo không để tình trạng hộ kinh doanh tạm thời đóng cửa do chưa được truyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ về việc đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp phải được hướng dẫn đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cục Thuế chỉ đạo, cơ quan thuế tỉnh cần lập kế hoạch triển khai, phân công chi tiết tới từng thuế cơ sở, từng phòng, từng đội, từng công chức về danh sách cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, hỗ trợ; kiểm đếm kết quả triển khai định kỳ hàng tuần, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế thực chất, hiệu quả.

Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị chức năng cần lập danh sách các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các hộ kinh doanh có quy mô lớn, có tiềm năng chuyển đổi lên doanh nghiệp để đưa vào danh sách tập trung hỗ trợ trong tháng cao điểm.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và công tác hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh. Bố trí đầy đủ nguồn lực công chức chuyên quản, công khai danh sách công chức quản lý bộ phận quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, bộ phận thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác cùng các bộ phận có liên quan kèm theo thông tin liên lạc, duy trì hoạt động xuyên suốt, thường xuyên (kể cả ngày nghỉ) để giải đáp, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế và người tiêu dùng hiểu rõ, đúng, đầy đủ các quy định chính sách, pháp luật về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cũng như các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn.

Thiết lập, công khai đường dây nóng (số điện thoại) và các kênh hỗ trợ trực tuyến (như email, nhóm zalo...) bao gồm cả công chức thuế, nhân viên các nhà cung cấp giải pháp để hộ kinh doanh liên hệ khi gặp vướng mắc cần hỗ trợ, giải đáp trong quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, để hỗ trợ kỹ thuật như cài đặt phần mềm, xử lý lỗi hệ thống, kỹ thuật…

Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố làm việc với UBND xã, phường, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước trên địa bàn... đề rà soát, lập danh sách hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn, từ đó xác định hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, đảm bảo triển khai không bỏ sót hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng nhưng chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn

Cục Thuế cũng yêu cầu niêm yết công khai thông tin xác nhận, thông báo của cơ quan thuế tại địa điểm kinh doanh về việc cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (bao gồm thông tin: tên người nộp thuế, số định danh cá nhân/mã số thuế, ngày được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) kèm thông tin đầu mối liên hệ của cơ quan thuế để tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của người tiêu dùng trong trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn, hoặc không giao hóa đơn cho người tiêu dùng khi yêu cầu; kiểm tra, xác minh phản ánh để làm rõ và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định.

Thông báo người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin tài liệu, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Ảnh: TL

So sánh, phân tích, đánh giá doanh thu trên hóa đơn và doanh thu đang kê khai của người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như dịch vụ, ăn uống...

Trường hợp phát hiện rủi ro, bất thường về việc không lập đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (như việc tổng doanh thu trên hóa đơn cao/thấp bất thường so với doanh thu khoán, kê khai, bất thường về thời điểm lập hóa đơn...) thì thông báo người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin tài liệu và tiến hành kiểm tra theo quy định; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Chú trọng công tác quản lý thuế dựa trên dòng tiền của người nộp thuế thông qua trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu của người nộp thuế theo quy định pháp luật. Đồng thời chủ động đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đặc biệt đối với hộ kinh doanh./.