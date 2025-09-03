Thuế tỉnh Ninh Bình đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Thuế tỉnh Ninh Bình cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế nói chung và triển khai hóa đơn điện tử.

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định (VietinBank Chi nhánh Bắc Nam Định) tổ chức Hội thảo “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn. Tại hội thảo, đại diện Thuế tỉnh Ninh Bình đã phân tích những điểm mới, quan trọng của Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, đặc biệt là những quy định liên quan đến hóa đơn điện tử, khấu trừ thuế và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Về phía Ngân hàng, VietinBank Chi nhánh Bắc Nam Định đã giới thiệu các giải pháp thanh toán số, dịch vụ tài chính hiện đại giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, quản lý dòng tiền minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế.

Thông qua hội thảo, Thuế tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người nộp thuế khi thực hiện các chính sách thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Được biết, năm 2025, tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch dự toán thu ngân sách là 45.501 tỷ đồng, bằng 93,1% so với số thực hiện năm 2024. Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu nội địa năm 2025 là 69.218 tỷ đồng, bằng 141,6% so với số thực hiện năm 2024.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 37.647 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán pháp lệnh, tăng 185,9% so với cùng kỳ. Một số khoản thu vượt dự toán pháp lệnh như thuế thu nhập cá nhân đạt 1.830 tỷ đồng (112%), phí và lệ phí trước bạ đạt 894 tỷ đồng (102,2%). Thu tiền sử dụng đất đạt 18.684,7 tỷ đồng (92,3%), chứng tỏ nỗ lực quản lý và khai thác nguồn thu hiệu quả.

Thuế tỉnh Ninh Bình triển khai, khai thác hiệu quả nguồn thu; xác định công tác chống thất thu là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, phân tích rủi ro để phát hiện sớm gian lận, phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc, Hải quan trong quản lý thu.

Trưởng Thuế Ninh Bình Nguyễn Đình Đức cho biết, sau khi sáp nhập, nhiệm vụ thu ngân sách trở nên đặc biệt quan trọng bởi đây là yếu tố then chốt bảo đảm nguồn lực tài chính cho bộ máy chính quyền tỉnh mới hoạt động ổn định, duy trì các dịch vụ công và chính sách an sinh xã hội. Nguồn thu ổn định không chỉ giúp đầu tư phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế - xã hội đồng đều giữa các khu vực cũ và mới sáp nhập, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sự gắn kết và đồng thuận trong cộng đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Thuế tỉnh Ninh Bình đã tổ chức rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn mới, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu từ các đơn vị sáp nhập, đồng thời phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp.

Song song đó, Thuế tỉnh Ninh Bình tiến hành đánh giá dư địa thu từ các ngành, lĩnh vực trọng điểm, xác định khu vực còn tiềm năng khai thác và xây dựng bản đồ nguồn thu để phục vụ quản lý, dự báo và lập kế hoạch thu ngân sách sát thực tế. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật thuế mới, đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ và giải đáp vướng mắc tháo gỡ khó khăn, đối thoại với người nộp thuế. Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế./.