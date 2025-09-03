Tái cấu trúc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý thuế minh bạch

(TBTCO) - Cục Thuế cam kết tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để sớm hoàn thiện khung quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, Cục Thuế đã xác định rõ yêu cầu đột phá trong việc tham mưu xây dựng chính sách, đồng thời tái thiết kế lại quy trình quản lý gắn với ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, coi đây là nền tảng để xây dựng một nền quản trị hiện đại, hiệu quả, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hội nghị “Lấy ý kiến về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin" do Cục Thuế tổ chức. Ảnh: Phương Thảo

Mới đây, tại Hội nghị “Lấy ý kiến về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin”, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, trong những năm qua, hệ thống quản lý thuế của ngành đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế đòi hỏi cơ quan quản lý thuế phải thay đổi cách tiếp cận. Vì vậy, Cục Thuế xác định việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin không chỉ là cải tiến kỹ thuật đơn thuần, mà là một bước chuyển căn bản trong mô hình quản lý thuế, từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng gắn với chức năng, bảo đảm hiện đại, minh bạch, thuận lợi, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế số và thương mại điện tử.

Ông Mai Sơn cho rằng, đây sẽ là nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý thuế minh bạch, hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Cục Thuế cam kết tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để sớm hoàn thiện khung quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Trọng tâm của công tác tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm: xây dựng mô hình quản lý theo vòng đời người nộp thuế (từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quản lý nghĩa vụ, kiểm tra đến ngừng hoạt động) trên cơ sở quản lý rủi ro và tuân thủ, chuyển mạnh sang hỗ trợ chủ động để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ dễ dàng.

Tự động hóa tối đa, giảm bớt tác vụ thủ công, rút ngắn thời gian xử lý; cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quy trình liền mạch, trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính; khai thác tối đa dữ liệu kết nối giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, địa phương và bên thứ ba.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, phương pháp tiếp cận của Cục Thuế là kết hợp giữa quản lý theo đối tượng và quản lý theo chức năng, trên nền tảng quản lý rủi ro và tuân thủ, cùng với việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng mô hình quản lý mới. Đây là nhiệm vụ có tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia của nhiều đơn vị, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế, các đơn vị có liên quan, cũng như trên cơ sở đánh giá, tham vấn từ đại diện các chuyên gia từ phía các hội, doanh nghiệp tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ.

“Việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế” - ông Mai Sơn nhấn mạnh./.