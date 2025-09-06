Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

(TBTCO) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Phiên họp thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Ảnh: Nhật Bắc

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng tăng 8,5%, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ 10%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%; thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187.600 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

Các dự án kết cấu hạ tầng được tập trung đẩy nhanh; bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo, năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Đầu tư đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn. Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3%, cao nhất trong vòng 5 năm qua; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.

Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Tính chung 8 tháng có gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng 24,5%), tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng (tăng 105,34%).

Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; nhiều dự án vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo...

Giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần kiểm soát chặt chẽ hơn

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, nước ta còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Về nguyên nhân hạn chế, tồn tại, Thủ tướng cho rằng, công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lĩnh vực chưa kịp thời, hiệu quả; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế, chưa quyết liệt, chưa dám nghĩ, dám làm chưa được cải thiện nhiều…

Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn (về lương thực thực phẩm, thu - chi phân sách, xuất nhập khẩu, an ninh năng lượng, cung cầu lao động), thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Đề cập một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, Thủ tướng nhấn mạnh, phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", đồng thời phải cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt tập trung giải ngân đầu tư công; huy động, dẫn dắt đầu tư xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình. Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng. Ảnh tư liệu.

Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước. Chuẩn bị tổ chức tốt việc khởi công, khánh thành các dự án vào dịp ngày 19/12/2025, trong đó cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Thứ tư, khẩn trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ sáu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý.

Thứ bảy, chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp về: phát triển văn hoá, xã hội; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thứ tám, Thủ tướng yêu cầu dự án điện hạt nhân phải được phê duyệt sớm.

Thứ chín, khẩn trương chuẩn bị triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thứ mười, về xây dựng 100 trường học bán trú, nội trú kiên cố tại các xã biên giới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các trường, Bộ Xây dựng thiết kế chuẩn, Bộ Tài chính cân đối ngân sách, cùng các địa phương tiến hành khởi công đồng loạt với tinh thần ngân sách nhà nước là chính đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa.