TP. Hồ Chí Minh: Tạo không gian, động lực phát triển mới cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, chính thức ghi dấu mốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua. Sự kiện hợp nhất với TP. Hồ Chí Minh tạo không gian, động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu...

Mở rộng tiềm lực, không gian phát triển

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, cùng với TP. Hồ Chí Minh khi hợp nhất, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm cơ hội, cộng hưởng sức mạnh, động lực mới, để trở thành trung tâm kinh tế lớn và là cực tăng trưởng của vùng đồng Đông Nam Bộ và cả nước.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh giàu tiền năng phát triển dự án kinh tế biển. Ảnh: TL

Với vai trò, vị thế và nhiều tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, để Bà Rịa - Vũng Tàu có thể đóng góp cho sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh và đất nước, trước hết là mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 từ 8% trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng hai con số giai đoạn tiếp theo.

Trên thực tế, tính đến hết tháng 5/2025, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 503 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 34.678 triệu USD (đứng thứ 5 cả nước) và 712 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 470.000 tỷ đồng.

Tuy chỉ chiếm 0,6% diện tích, hơn 1% dân số cả nước nhưng trong năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đứng thứ 6 về quy mô GRDP (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Hải Phòng), thứ 4 về thu ngân sách (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng) và thứ 5 về thu hút đầu tư nước ngoài.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hợp nhất với TP. Hồ Chí Minh, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện tiếp tục tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng bền vững, tập trung vào các ngành mũi nhọn như công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics, cảng biển và du lịch. Phát triển hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, kết nối với hành lang kinh tế và hình thành khu thương mại tự do, khu logistics, trở thành cảng biển có tầm quốc tế trong khu vực.

Giải pháp phát huy nguồn lực phát triển kinh tế Nam bộ

Để hiện thực hoá tiền năng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), các chuyên gia kinh tế cho rằng, các ban, ngành chức năng TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa. Bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thích ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với diễn biến, tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh nhiều tiền năng phát triển du lịch. Ảnh: TL

Cùng với đó, khai thác, phát huy hiệu quả, tối đa tiềm năng, lợi thế, vị trí đặc biệt về kinh tế, giao thương, cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; đầu mối trung chuyển quan trọng đi thị trường thế giới của các dự án đầu tư đã và đang triển khai tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính. Sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, với phương châm: "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới phải cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian xử lý, 30% chi phí để nâng cao hơn nữa các chỉ số về năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành nhiều hơn doanh nghiệp lớn, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn.../.