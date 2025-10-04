TP.Hồ Chí Minh thành lập 3 tổ công tác đốc thúc giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh thành lập 3 tổ công tác để đốc thúc giải ngân đầu tư công trên địa bàn Thành phố, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2025.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập 3 tổ công tác để đốc thúc giải ngân đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Tổ công tác số 1 gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tổ này sẽ kiểm tra, theo dõi giải ngân đầu tư công tại 102 phường, xã tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ.

Tổ công tác số 2 cũng có 13 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Thọ làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm các phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phó giám đốc Sở Xây dựng, phó giám đốc Sở Tài chính. Tổ công tác số 2 sẽ kiểm tra, theo dõi tại 30 phường, xã, đặc khu thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% vào cuối năm. Trong ảnh: Thi công nút giao thông An Phú - Ảnh: Lê Toàn

Tổ công tác số 3 gồm 12 thành viên do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng. Các Tổ phó là các phó giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. Tổ này chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi giải ngân đầu tư công tại 36 phường, xã thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

Ba tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa tại công trường để chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”, đặc biệt là đối với công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân ở địa phương, di dời hạ tầng kỹ thuật...

Các tổ cũng có trách nhiệm đôn đốc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp xã liên quan đến dự án; nhanh chóng xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% vào cuối năm.

Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, các tổ công tác phải tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp trình UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Sau sáp nhập, tổng vốn đầu tư công năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao là 118.948 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 15.299 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 103.648 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 9/2025, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân được hơn 53.863 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% cả năm, Thành phố cần tiếp tục giải ngân hơn 65.000 tỷ đồng trong các tháng còn lại.

Mới đây, trong buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khi người dân đã đồng thuận phương án bồi thường, thì các cơ quan phải làm việc ngay với Kho bạc Nhà nước để chi trả.