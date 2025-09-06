(TBTCO) - Theo số liệu do Cục Thống kê vừa công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.534 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6,53 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,37 tỷ USD, chiếm 21,5%; các ngành còn lại đạt 2,13 tỷ USD, chiếm 19,3%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 996 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 10,65 tỷ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.245 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 882 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,61 tỷ USD và 1.363 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,85 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,65 tỷ USD, chiếm 37% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 981,7 triệu USD, chiếm 22%; ngành còn lại 1,83 tỷ USD, chiếm 41%.

Việt Nam thu hút 26,14 tỷ USD tổng vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa

Nổi bật, trong 8 tháng năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,57 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 8,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 563,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Trong số 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,06 tỷ USD, chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỷ USD, chiếm 24,0%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 9,1%; Nhật Bản 877,9 triệu USD, chiếm 8,0%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 786,4 triệu USD, chiếm 7,1%; Đài Loan 745,6 triệu USD, chiếm 6,8%; Hoa Kỳ 433,7 triệu USD, chiếm 3,9%.