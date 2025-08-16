(TBTCO) - Vào tối ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự chương trình còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn...

Đây là sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Quảng trường Cách mạng tháng Tám cách đây 80 năm chính là nơi đã diễn ra cuộc mít-tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước. Chính từ nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy và lan tỏa, tạo ra một mốc son chói lọi của dân tộc - Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - ngày 02/9/1945.

"Sự kiện là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình"- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói.

Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế. Theo ông Trần Sỹ Thanh, trong chặng đường vẻ vang ấy, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình - là nơi khởi nguồn của hành trình độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước.

Hà Nội hôm nay không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đó là minh chứng sống động, thể hiện rõ nét ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc.

Từ những ngày mùa thu lịch sử trên đất lửa Thăng Long, với nắng Ba Đình và lời Người vang mãi bản Tuyên ngôn độc lập; đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với khúc tráng ca Hà Nội, cùng những ngày mưa bom, bão lửa khốc liệt của trận Điện Biên Phủ trên không; và rồi đến những chuyến tàu mùa xuân với sự tinh tế, hào hoa của người Hà Nội trên chuyến tàu mùa xuân chiến thắng, dựng xây Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Đó chính là thông điệp của chương trình muốn truyền tải đến khán giả, thông qua đó, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu nước, yêu quê hương và sự tri ân đối với thế hệ cha anh của những người đang sống trong thời đại mới, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945” là chương trình vừa mang tính chính luận, vừa mang tính sử thi về một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam, với nhiều thủ pháp sáng tạo, tinh hoa nghệ thuật của các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc và quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại tương tác với một số thể loại, phong cách nghệ thuật đương đại.

Chương trình gồm 3 chương, 6 hồi được dàn dựng công phu, hoành tráng ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay của Hà Nội.

Lịch sử được tái hiện trên sân khấu một cách khéo léo thể hiện sự hùng tráng nhưng cũng không kém phần trữ tình, lãng mạn của con người Hà Nội trong mưa bom, bão đạn vẫn kiên trung một lòng yêu nước, thương nòi, quyết hi sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc nói chung và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nói riêng.

Âm nhạc của chương trình bắt đầu từ bản Quốc tế ca (sáng tác: Pierre De Geyter) cùng những bản mash-up các ca khúc thể hiện đối thoại của các tầng lớp nhân dân tham gia Tổng khởi nghĩa như Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiếng gọi Thanh niên (Lưu Hữu Phước), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu); cho đến ca khúc Mười chín tháng Tám (Xuân Oanh), và đỉnh điểm sẽ là màn Hợp xướng Tiến Quân ca (Văn Cao) vô cùng độc đáo, tràn đầy niềm tự hào và xúc động.

Chương trình lan tỏa hào khí Thăng Long, khát vọng vươn tới của Hà Nội.

Chương trình do NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sỹ Dương Cầm đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, thạc sỹ Tuyết Minh phụ trách kịch bản và tổng đạo diễn, cùng hàng loạt những gương mặt tài năng tham gia ekip như: NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương,…cùng với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên các nhà hát và các lực lượng của thành phố.

Chương tình được dàn dựng công phu, hoành tráng.