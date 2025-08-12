Ngày 12/8: Giá thép thanh, quặng sắt quay đầu tăng

Sau phiên đồng loạt giảm, sáng nay, cả thép thanh và quặng sắt đồng loạt tăng. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì mức giá thép xây dựng ổn định.

Sáng 12/8, giá thép thanh và quặng sắt đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 lên mức 3.200 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,66% (21 Nhân dân tệ) khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 dừng tại mốc 820 Nhân dân tệ/tấn, đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,9 USD lên mức 102,6 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt bình ổn khi kết thúc phiên, giữa những dấu hiệu mới về nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, theo Reuters.

Theo số liệu, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức trung bình hàng tháng của năm nay. Các nhà đầu tư cho biết hoạt động bổ sung kho từ các nhà máy thép Trung Quốc được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận lành mạnh và tồn kho tương đối thấp, tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá.

Giá thép xây dựng trong nước

Tại thời điểm 08h30 ngày 12/8/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.