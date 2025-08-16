Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong xanh hoá bầu trời Việt

(TBTCO) - Với hệ thống cung ứng rộng khắp tại các sân bay của Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phục vụ hơn 80 hãng hàng không lớn trong nước và nước ngoài như: Air France, Emirates, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways.Trải qua 17 năm hoạt động, Petrolimex Aviation đang mang đến khát vọng phủ xanh bầu trời Việt Nam.

Chiến lược xanh và cam kết Net Zero 2050

Thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành hàng không Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải cắt giảm phát thải carbon và metan của ngành hàng không Việt Nam thông qua việc chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là chuyển đổi từ nhiên liệu hoá thạch sang nhiên liệu bền vững Sustainable Aviation Fuel (SAF). Việc thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26 cũng phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Petrolimex Aviation thực hiện thành công việc tra nạp nhiên liệu hàng không bền vững - Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Để thực hiện chủ trương này, SAF được xem là giải pháp khả thi nhất hiện nay khi các công nghệ như máy bay điện, hoặc hydro còn ở giai đoạn thử nghiệm. Petrolimex Aviation đã triển khai nhập khẩu, kiểm soát chất lượng, lưu trữ và xuất bán SAF theo đúng các quy định tại tiêu chuẩn ASTM D7566, DEF STAN 91-091 và AFQRJOS Checklist phiên bản hiện hành; các tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức kiểm tra chung (JIG) và Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Đánh dấu cho chiến lược “xanh hóa” này là sự kiện Petrolimex Aviation thực hiện thành công việc tra nạp nhiên liệu hàng không bền vững - Sustainable Aviation Fuel (SAF) cho 2 chuyến bay số hiệu VJ081 và VJ860 của Hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) đi Melbourne (Australia) và Incheon (Hàn Quốc) ngày 17/10/2024. Đây là hành động cụ thể, đặt nền móng cho việc hình thành chuỗi cung ứng SAF tại Việt Nam.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên SAF được sử dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Petrolimex Aviation trong việc phát triển sản phẩm xanh - sạch, sẵn sàng cung cấp SAF đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Không dừng lại ở đó, ngày 15/8/2025 Petrolimex Aviation tiếp tục có bước tiến chiến lược, đó là ký kết thỏa thuận cung cấp 1.200 m³ (1.200.000 lít) SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay nội địa của Vietjet, đồng thời hợp tác với AEG FUEL nhằm hỗ trợ thương mại hóa SAF tại Việt Nam cho các hãng hàng không quốc tế trong tương lai. Đây là dấu mốc mở ra khả năng sản xuất - pha trộn - phân phối SAF ngay trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu giảm phát thải ròng.

Nói về ý nghĩa của sự kiện này, ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; góp phần đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của thị trường quốc tế, đặc biệt là RefuelEU Aviation của Liên minh châu Âu và CORSIA của ICAO; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Uông Việt Dũng phát biểu tại sự kiện

Còn ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì cho rằng,ngoài việc công bố sản phẩm SAF, Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex Aviation sẽ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với hai đối tác lớn là Vietjet Air và AEG (Associated Energy Group). “Những thỏa thuận này khẳng định quyết tâm của Petrolimex trong việc đóng góp thiết thực vào việc giảm phát thải và nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu”, ông Thanh nói.

Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại sự kiện

Tổng giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học cho biết, trong quá trình triển khai, Petrolimex Aviation đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của các cơ quan quản lý nhà nước như: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước - Bộ Công thương, Cục Hải quan trong việc cấp phép, hoàn thiện tiêu chuẩn và chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai sản phẩm SAF.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học phát biểu tại sự kiện

Nói về sự hợp tác giữa Công ty Petrolimex Aviation (PA) và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet(VJC) và Công ty AEG Fuels, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Học cho biết, VJC và PA đã cùng đồng hành trong nhiều năm qua, từ giai đoạn hình thành, phát triển cho đến vượt qua thử thách của đại dịch, không chỉ trên phương diện kinh doanh, mà còn ở mục tiêu chung là phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam.

“Tháng 10/2024, PA và VJC hai bên đã ghi dấu mốc lịch sử khi thực hiện 2 chuyến bay sử dụng SAF đầu tiên tại Việt Nam do PA tra nạp. Tiếp nối thành công đó, ngày 15/8/2025 Công ty PA và Công ty CP Hàng không Vietjet sẽ triển khai tra nạp toàn bộ 1.200.000 lít SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay nội địa của Vietjet - tương đương lượng nhiên liệu tra nạp cho 200 chuyến, sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới khắp các tỉnh thành Việt Nam, điều này sẽ góp phần “xanh hóa” bầu trời. Đây là hành động cụ thể biến cam kết thành hiện thực, góp phần chắp cánh cho những chuyến bay xanh, an toàn và bền vững”, ông Học nói.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và Vietjet

Với đối với đối tác AEG FUELS, đại diện PA cho biết, đây cũng là đối tác thương mại lâu năm của PA tại thị trường Việt Nam và Quốc tế từ năm 2011 đến này. “Với với kinh nghiệm triển khai SAF và mạng lưới khách hàng là các các hãng hàng không toàn cầu, PA tin tưởng rằng AEG FUELS sẽ giúp kết nối thị trường Việt Nam với xu thế sử dụng SAF của thế giới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai”, ông Học chia sẻ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và AEG Fuels

Có thể nói, hai mốc sự kiện trên là minh chứng rõ ràng cho lộ trình hành động mà Petrolimex Aviation đã và đang triển khai. Phát triển bền vững nhưng dám gánh vác trên vai trách nhiệm quốc gia trước cộng đồng quốc tế.

Khát vọng phủ xanh bầu trời Việt của Petrolimex Aviation

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng kế hoạch quốc gia về sản xuất SAF và chuẩn bị tham gia Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế (CORSIA) của ICAO. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chuẩn bị đề xuất chi tiết, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất và lọc dầu trong nước vạch ra kế hoạch cụ thể cho sản xuất SAF.

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao cũng được giao nhiệm vụ xem xét các lựa chọn áp phí đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam, cũng như các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính để thúc đẩy sản xuất SAF trong nước. Ngay cả các nhà sản xuất máy bay như Airbus cũng cam kết các dòng máy bay của họ, như A330neo và A321neo, hiện có thể vận hành với tối đa 50% SAF, với mục tiêu tăng lên 100% khả năng sử dụng SAF vào năm 2030.

Tuy nhiên, hiện chi phí sản xuất SAF cao hơn nhiên liệu truyền thống và nguồn cung toàn cầu còn hạn chế dù thị trường đang tăng trưởng nhanh. Theo dự báo của ResourceWise, giá trị thị trường SAF có thể đạt 3,92 tỷ USD vào năm 2028, điều này mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp tiên phong. Trong đó có sự góp mặt từ những ngày đầu của Petrolimex Aviation.

Từ nhận thức sâu sắc rằng, mỗi chuyến bay sẽkhông chỉ mang sứ mệnh vận chuyển hành khách, hàng hóa..., mà còn mang theo trách nhiệm phủ xanh bầu trời và bảo vệ một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau. Petrolimex Aviation đã đạt ra mục tiêu phủ xanh bầu trời Việt Nam sẽ không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông.

Petrolimex Aviation đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam loại bỏ hoàn toàn phát thải ròng CO₂, thông qua việc: Tăng tỷ trọng SAF trong tổng lượng nhiên liệu cung ứng hàng năm, tiến tới thương mại hóa và sử dụng rộng rãi trên cả các đường bay quốc tế và nội địa; Phát triển chuỗi cung ứng SAF nội địa - từ nghiên cứu nguyên liệu tái tạo, hợp tác sản xuất - pha trộn, đến hệ thống phân phối và tra nạp đồng bộ tại các sân bay lớn; Hợp tác toàn cầu với các hãng hàng không, nhà sản xuất và tổ chức quốc tế nhằm cập nhật công nghệ, giảm chi phí sản xuất SAF và mở rộng quy mô ứng dụng.

Không dừng lại ở việc giảm phát thải, đó còn là khát vọng vươn tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới. Biến Việt Nam thành trung tâm cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững trong khu vực, nơi mà mỗi chuyến bay cất cánh từ mảnh đất hình chữ S sẽ mang theo thông điệp mạnh mẽ: “Việt Nam cam kết và hành động vì một hành tinh xanh”.