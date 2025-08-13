Ngày 13/8: Giá bạc dừng đà giảm
Sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.221.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua vào và giảm 1.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện ở mức 1.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.227.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm nhẹ ở chiều bán ra, với mức giảm 1.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/8/2025

Loại bạc

Đơn vị

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.188.000

1.221.000

1.190.000

1.227.000

1 kg

31.669.000

32.567.000

31.721.000

32.718.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.195.000

1.229.000

1.197.000

1.231.000

1 kg

31.875.000

32.779.000

31.917.000

32.830.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/8/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.445.000

1.490.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

38.533.237

39.733.234

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce, tăng 0,275 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,79 USD/ounce; giảm 0,53 USD so với sáng 12/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 996.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.001.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8/2025

