Ngày 13/8: Giá bạc dừng đà giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tại một vài doanh nghiệp được điều chỉnh giảm nhẹ, một vài địa điểm khác gần như giữ nguyên mức giá của phiên giao dịch sáng 12/8.

Sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.221.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua vào và giảm 1.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện ở mức 1.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.227.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm nhẹ ở chiều bán ra, với mức giảm 1.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.188.000 1.221.000 1.190.000 1.227.000 1 kg 31.669.000 32.567.000 31.721.000 32.718.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.195.000 1.229.000 1.197.000 1.231.000 1 kg 31.875.000 32.779.000 31.917.000 32.830.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.445.000 1.490.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.533.237 39.733.234

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce, tăng 0,275 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,79 USD/ounce; giảm 0,53 USD so với sáng 12/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 996.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.001.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8/2025