Ngày 13/8: Giá bạc dừng đà giảm

|Sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng nay, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức 1.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.490.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 12/8.
Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.188.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.221.000 đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua vào và giảm 1.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện ở mức 1.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.227.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm nhẹ ở chiều bán ra, với mức giảm 1.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 12/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.188.000
|
1.221.000
|
1.190.000
|
1.227.000
|
|
1 kg
|
31.669.000
|
32.567.000
|
31.721.000
|
32.718.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.195.000
|
1.229.000
|
1.197.000
|
1.231.000
|
|
1 kg
|
31.875.000
|
32.779.000
|
31.917.000
|
32.830.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.445.000
|
1.490.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
38.533.237
|
39.733.234
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 37,934 USD/ounce, tăng 0,275 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 12/8.
Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,79 USD/ounce; giảm 0,53 USD so với sáng 12/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 996.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.001.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:23 sáng 13/8/2025