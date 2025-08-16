Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/8: Tỷ giá GBP vượt 36.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước hút ròng mạnh

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật của thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/8 cho thấy, tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng lên 25.249 VND/USD, kéo USD tại ngân hàng và thị trường tự do cùng nhích lên; nhiều ngoại tệ mạnh tăng, đặc biệt GBP vượt mốc 36.000 VND/GBP. Cùng thời gian, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 20.000 tỷ đồng, song lãi suất liên ngân hàng giảm sâu các kỳ hạn ngắn chỉ còn trên 4%.

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm thêm 9 đồng, lên 25.249 VND/USD. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần ở mức 26.511 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.987 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo tăng tương ứng, ở mức 24.037 VND/USD (mua vào) và 26.452 VND/USD (bán ra).

Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, tỷ giá GBP vượt 36.000 đồng

Nhiều ngân hàng cũng điều chỉnh tăng tỷ giá USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD được giao dịch quanh 26.460 VND/USD chiều mua vào và 26.550 VND/USD chiều bán ra, đứng yên trong ba phiên vừa qua.

Tỷ giá bảng Anh tại nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể, vượt 36.000 VND/GBP chiều bán. Ảnh minh họa.

Tính chung tuần qua 11 - 15/8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì xu hướng tăng, khi chốt tuần ở mức 25.249 VND/USD, tăng 21 đồng so với cuối tuần trước, xoá đi thành quả hạ nhiệt tuần trước (giảm 21 đồng).

Theo xu hướng đi lên của tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá USD trong giao dịch. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD tăng 50 đồng cả hai chiều tuần qua, lên 26.060 - 26.450 VND/USD. Tại BIDV, mức tăng tương tự ở 47 đồng cho cả hai chiều, đưa giá mua vào - bán ra lên 26.091 - 26.451 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do có diễn biến kém sôi động hơn, giá bán ra USD chỉ tăng 25 đồng hai chiều, lên 25.450 - 26.505 VND/USD và thấp hơn so với 30 đồng của tuần trước, phản ánh tâm lý giao dịch tương đối ổn định.

Tuần qua từ ngày 11 - 15/8, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, chốt tuần ở mức 25.249 VND/USD, nhích 21 đồng so với cuối tuần trước. USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do cùng tăng nhẹ, trong khi EUR, GBP biến động mạnh, tỷ giá bán GBP vượt 36.000 VND/GBP chiều bán, JPY gần như đi ngang, phản ánh diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, tiếp đà giảm nhẹ trong tuần qua, lùi về khoảng 97,88 điểm, tiếp tục nằm sâu dưới ngưỡng 100 điểm sau tuần tăng mạnh đầu tháng 8.

Với các ngoại tệ khác như đồng EUR, mức biến động mạnh hơn đáng kể. Tại Vietcombank, giá mua EUR tăng 120,8 đồng và bán ra tăng 127,1 đồng, lên 29.900,66 - 31.477,08 VND/EUR. Tại BIDV, giá mua và bán cũng tăng lần lượt 121 đồng và 126 đồng, lên 30.231 131.471 VND/EUR.

GBP (Bảng Anh) là đồng tiền tăng mạnh nhất trong tuần. Vietcombank điều chỉnh tăng tới 370,1 đồng ở chiều mua và 385,7 đồng ở chiều bán, lên mức 34.692,55 - 36.165,3 VND/GBP. BIDV cũng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lần lượt 385 đồng và 402 đồng, niêm yết ở mức 35.168 - 36.147 VND/EUR.

Trong khi đó, JPY gần như đi ngang. Cả Vietcombank và BIDV chỉ tăng 0,7 - 0,8 đồng cho cả hai chiều, đưa giá bán ra dao động quanh 183 VND/JPY.

Áp lực tỷ giá chưa hạ nhiệt, hút ròng trên 20.000 tỷ đồng

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn này điều chỉnh tỷ giá trung tâm một cách linh hoạt nhằm hấp thụ các cú sốc từ thị trường quốc tế và góp phần ổn định thị trường ngoại tệ.

Kỳ vọng thị trường ngoại hối tích cực cuối năm Nhóm phân tích VCBS dự báo VND có thể giảm giá tương đối so với đồng USD, với mức biến động hợp lý khoảng 4 - 5% cho cả năm 2025. Vào thời điểm cuối năm, VCBS kỳ vọng thị trường ngoại hối sẽ tích cực hơn nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng thương mại hạ nhiệt so với giai đoạn trước, từ đó, khuyến khích dòng vốn đầu tư quay trở lại Việt Nam thay vì duy trì tâm lý thận trọng.

Nhóm phân tích VCBS chỉ rõ, diễn biến mất giá của đồng Việt Nam từ đầu năm đến nay chủ yếu xuất phát từ ba nguyên nhân.

Thứ nhất, chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với mặt bằng lãi suất thấp được duy trì để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ.

Thứ hai, rủi ro về thuế quan vẫn hiện hữu, làm gia tăng nhu cầu dự trữ ngoại tệ. Sau đàm phán, Mỹ áp thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam, mức này thấp hơn so với 46% công bố trước đó, song thị trường vẫn lo ngại nguy cơ áp thuế 40% đối với hàng trung chuyển khi chưa có định nghĩa rõ ràng.

Thứ ba, giá vàng tăng mạnh gây áp lực gián tiếp lên tỷ giá, cùng với sự mạnh lên của các đồng tiền quốc tế khác, khiến tâm lý nắm giữ ngoại tệ gia tăng.

Nguồn: VCBS.

Cũng theo nhận định từ VPBankS, tỷ giá USD/VND vẫn tiếp tục đi lên, nhiều khả năng do chịu áp lực từ nhu cầu USD trong thương mại và dòng vốn ngoại. VND tiếp tục chịu áp lực mất giá so với đồng USD, xuất phát từ nhiều yếu tố như: bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu gia tăng, nhu cầu nhập khẩu theo mùa tăng cao, dòng vốn FDI giải ngân chậm và rủi ro thâm hụt cán cân thương mại ngày càng lớn.

Tuy nhiên, VPBankS kỳ vọng áp lực này sẽ dần hạ nhiệt trong các tháng tới khi DXY tiếp tục xu hướng giảm, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

"Chúng tôi khuyến nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến cung - cầu USD, song song với những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước" - VPBankS nhấn mạnh.

Trên thị trường mở tuần qua từ ngày 11 - 15/8, ở kênh cầm cố, có 59.476,82 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày; có tới 79.894,49 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn dừng chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 20.417,67 tỷ đồng trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 196.041,98 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn, phản ánh thanh khoản hệ thống có phần cải thiện so với tuần trước.

Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giảm sâu 2,1%, từ mức 6,25% cuối tuần trước xuống còn 4,15% vào ngày 13/8. Kỳ hạn 1 tuần giảm 1,69%, còn 4,42%; kỳ hạn 2 tuần giảm 1,87%, xuống 4,41%. Kỳ hạn 1 tháng chỉ giảm nhẹ 0,58%, còn 4,93%, trong khi kỳ hạn 3 tháng gần như đi ngang, giảm 0,02%, duy trì ở mức 5,66%. Đà hạ nhiệt mạnh nhất tập trung ở nhóm kỳ hạn ngắn cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng đã giảm đáng kể./.