(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/8 cho thấy, tỷ giá USD/VND hạ nhiệt với tỷ giá trung tâm giảm 21 đồng sau 3/5 phiên đi xuống, trong khi EUR và GBP dẫn đầu đà tăng lên tới 650 đồng. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 7.354 tỷ đồng, song lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao, kỳ hạn qua đêm chạm 6,6%.

Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hiện được phép giao dịch USD trong khoảng từ 23.967 - 26.489 VND/USD. Còn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo cũng giảm xuống tương ứng còn 24.017 VND/USD ở chiều mua vào và 26.439 VND/USD ở chiều bán ra.

EUR và GBP dẫn đầu đà tăng tới 650 đồng, USD chỉ biến động nhẹ

Trong khi đó, giá bán USD tại nhiều ngân hàng thương mại lớn không đổi hoặc giảm nhẹ so với phiên trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá "chợ đen" giữ nguyên, dao động quanh 26.420 - 26.480 VND/USD.

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/8: Tỷ giá EUR và GBP tăng mạnh, lãi suất liên ngân hàng vọt lên 6,6% - Ảnh: T.L.

Tính chung tuần qua 4 - 8/8, diễn biến tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở cả kênh chính thức lẫn tự do, với biên độ dao động hẹp hơn đáng kể so với tuần trước. Theo đó, trên thị trường chính thức, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm tổng cộng 21 đồng, với 3/5 phiên điều chỉnh giảm, đảo chiều so với mức tăng mạnh tuần trước (tăng 85 đồng).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD chỉ nhích nhẹ. Đơn cử, USD chỉ biến động nhẹ khi Vietcombank lên 26.010 - 26.400 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều; BIDV lên 26.044 - 26.404 VND/USD, tăng 14 đồng ở cả hai chiều mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá bán USD ở mức ổn định, chỉ nhích 30 đồng so với cuối tuần trước, lên 26.420 - 26.480 VND/USD hai chiều mua - bán.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt Tuần từ ngày 4 - 8/8, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ ở cả kênh chính thức và tự do, với biên độ thu hẹp so với tuần trước. Đáng kể, tỷ giá trung tâm giảm 21 đồng, với 3/5 phiên giảm, đảo chiều so với mức tăng mạnh 85 đồng tuần trước. Chỉ số DXY quốc tế hạ nhiệt, lùi về dưới 100 điểm. Trong khi đó, tỷ giá EUR và GBP tăng mạnh.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã hạ nhiệt trong tuần qua, lùi về khoảng 98,26 điểm, tiếp tục nằm sâu dưới ngưỡng 100 điểm sau tuần tăng mạnh trước đó.

Với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR ghi nhận mức tăng mạnh nhất tuần. Đơn cử, tại Vietcombank niêm yết ở mức lên 29.779,8 - 31.350 VND/EUR, tương ứng tăng 619 - 651,8 đồng hai chiều; còn BIDV lên 30.110 - 31.346 VND/EUR, tương ứng tăng 559 - 584 đồng.

Tỷ giá GBP cũng tăng mạnh, Vietcombank đạt 34.322,4 - 35.779,6 VND/GBP và BIDV đạt 34.783 - 35.745 VND/GBP, với mức tăng dao động 580 - 642 đồng.

Còn tỷ giá JPY hầu như đi ngang, chỉ tăng nhẹ lên 171,9 - 182,8 VND/JPY tại Vietcombank và 174,7 - 182,4 VND/JPY tại BIDV, mức biến động 3,8 - 4,1 đồng.

Áp lực tỷ giá vẫn còn, dù nhiều nhân tố giúp hạ nhiệt

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng đã chậm lại vừa qua. Điều này phần nào được hỗ trợ bởi việc chênh lệch lãi suất VND-USD được thu hẹp trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm liên tục neo ở mức cao. Ngoài ra, tỷ giá cũng được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu sôi động với mức thặng dư thương mại tích cực.

Ảnh: T.L.

Theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 ước tính đạt 42,27 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 2,27 tỷ USD. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng ngừng chào mua USD từ các ngân hàng thương mại. Nhờ đó, việc này giúp giảm bớt áp lực lên nguồn cung ngoại tệ.

Tuy nhiên, nhóm phân tích MBS cho rằng, tỷ giá vẫn duy trì đà tăng do còn nhiều áp lực. "Mặc dù đồng USD được dự báo sẽ duy trì đà giảm về cuối năm khi Fed được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, chúng tôi tin rằng các áp lực nội tại sẽ là yếu tố chính góp phần vào đà tăng của tỷ giá" - MBS đánh giá.

Bởi chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan. Ngoài ra, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

"Chúng tôi dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,5 - 5% so với đầu năm" - nhóm phân tích từ MBS dự đoán.

Còn theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), áp lực tỷ giá dự báo sẽ giảm trong nửa cuối năm do Fed sẽ có đợt giảm lãi suất, cũng như xu hướng của đồng USD là giảm trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, FDI sẽ hồi phục trở lại; khách du lịch quốc tế tăng mạnh mang lại nguồn cung ngoại hối; xuất khẩu có thể hồi phục trở lại do kết quả đàm phán khả thi.

Trên thị trường mở tuần qua từ ngày 4 - 8/8, ở kênh cầm cố, có 125.479,72 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày; có tới 118.125,18 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn dừng chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 7.354,54 tỷ đồng trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 216,459.65 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hỗ trợ thanh khoản, song lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao. Lãi suất liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, kỳ hạn qua đêm bật tăng mạnh nhất, cộng thêm 1,24 điểm phần trăm (đpt) lên 6,6% trong phiên 7/8, phản ánh nhu cầu thanh khoản tức thời tăng cao. Các kỳ hạn ngắn khác cũng đồng loạt đi lên: 1 tuần tăng 0,54 đpt lên 5,89%, 2 tuần tăng 0,81 đpt lên 5,88%, 1 tháng tăng 0,99 đpt lên 5,5%. Riêng kỳ hạn 3 tháng gần như đi ngang, chỉ tăng nhẹ 0,03 đpt lên 5,49%, cho thấy áp lực chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn ngắn./.