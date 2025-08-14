Ngày 14/8: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng, trong nước ổn định

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (14/8) khởi sắc theo đà tăng của giá dầu, kỳ vọng vào chính sách ổn định thị trường của Trung Quốc và diễn biến thời tiết tại Thái Lan. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn.

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay bình ổn. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 14.730 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 đi ngang mức 70,47 Baht/kg.

Tương tự, thị trường Nhật Bản (OSE) tăng 1% (3,1 Yên) lên mức 327,6 Yên/kg.

Theo Reuters, giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng do theo sát đà tăng của giá dầu thô, khi giới đầu tư lạc quan về các biện pháp của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường và việc gia hạn đình chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá dầu thô tăng trong ngày khi Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thuế quan thêm 90 ngày. Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp, sản xuất từ dầu thô.

Trong một diễn biến nguồn cung tại Malaysia, theo số liệu từ Cục Thống kê (DOSM), sản lượng cao su tự nhiên (NR) của quốc gia này trong tháng 6/2025 đạt 25.679 tấn, tăng 5,9% so với tháng 5 (24.256 tấn) nhưng giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2024 (29.881 tấn). Nguồn cung chủ yếu đến từ khu vực tiểu điền (84,7%), trong khi khu vực đồn điền chiếm 15,3%.

Tồn kho cao su tự nhiên tháng 6 giảm 11,4% xuống 164.189 tấn so với 185.324 tấn của tháng trước. Nhà máy chế biến chiếm 85,2% lượng tồn kho, tiếp theo là nhà máy tiêu thụ (14,7%) và đồn điền (0,1%).

Giá bình quân tháng cho thấy mủ cao su latex cô đặc giảm 9,0% xuống 558,66 sen/kg, trong khi cao su tạp (Scrap) giảm 7% xuống 564,13 sen/kg. Giá tất cả các loại cao su tiêu chuẩn của Malaysia (SMR) giảm từ 8,9 - 10,7%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg./.