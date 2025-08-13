Ngày 13/8: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (13/8) giảm nhẹ, sau khi Mỹ và Trung Quốc gia hạn tạm hoãn áp thuế cao, cùng với dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng trong tháng 7. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,45 USD/thùng, giảm 0,35%; giá dầu WTI ở mốc 63,72 USD/thùng, giảm 0,61%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 13/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,45 USD/thùng, giảm 0,35% (tương đương giảm 0,23 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,72 USD/thùng, giảm 0,61% (tương đương giảm 0,39 USD/thùng).

Thị trường dầu chịu tác động từ thông tin Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Alaska vào thứ 6 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Mỹ đã gia tăng sức ép buộc Nga kết thúc xung đột, đặt hạn chót vào tuần trước để Moscow đồng ý hòa bình, nếu không, người mua dầu Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Trump cũng đã kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc giảm mua dầu từ Nga.

Ngân hàng Commerzbank nhận định, nếu cuộc gặp thứ 6 đưa Ukraine tiến gần hơn tới lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, Trump có thể đình chỉ các biện pháp thuế thứ cấp áp lên Ấn Độ tuần trước trước khi chúng có hiệu lực trong vòng hai tuần tới. Ngược lại, nếu không có tiến triển, lệnh trừng phạt có thể sẽ được siết chặt hơn đối với các khách hàng mua dầu Nga khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 thêm 100.000 thùng/ngày lên mức tăng 1,38 triệu thùng/ngày, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài nhóm OPEC+, cho thấy triển vọng thị trường có thể thắt chặt hơn. Dự báo năm 2025 được giữ nguyên./.