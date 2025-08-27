(TBTCO) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương bố trí bãi đỗ xe và tổ chức trông giữ miễn phí cho người dân tham quan các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Tại văn bản số 11279/SXD-KCHTGT, Phó Giám Đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mới có 18 xã, phường gửi báo cáo kết quả rà soát vị trí bãi đỗ xe: Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hoà, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, khu vực công cộng để làm điểm tập kết phương tiện, nhất là tại các khu vực gần hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải thực hiện miễn phí trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức lễ diễu binh, diễu hành. Những đơn vị triển khai chậm hoặc không thực hiện sẽ bị tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chấn chỉnh.

Việc bố trí các điểm đỗ xe và tổ chức trông giữ miễn phí được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho Nhân dân tham dự và góp phần vào thành công của đại lễ.

Trước đó vào buổi tổng hợp luyện đầu tiên (ngày 21/8) vừa qua, nhiều người dân phản ánh không có chỗ gửi xe, các nhà xe tăng giá mạnh, gây bức xúc trong dư luận. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã kịp thời yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, rà soát trụ sở các cơ quan, khu vực công cộng (đặc biệt là khuôn viên các cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) để bố trí làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân./.