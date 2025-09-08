80 năm ngành Thuế Việt Nam: Đồng hành cùng dân tộc trong khát vọng hùng cường, thịnh vượng

(TBTCO) - Qua trình 80 năm gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước.

Khẳng định vai trò điểm tựa tài chính của Nhà nước

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: “Kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Ngay sau đó, vào ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu. Đây được xem là cơ sở pháp lý và tiền đề cho ngành Thuế Việt Nam ra đời và phát triển. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Thuế luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Lời căn dặn của Bác luôn là kim chỉ nam soi sáng cho mọi quyết sách và hành động của toàn ngành Thuế trong suốt 80 năm qua.

Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến hôm nay, cùng nhịp với những đổi thay vĩ đại của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam đã khẳng định vai trò điểm tựa tài chính của nhà nước, góp phần quan trọng vào từng thắng lợi của cách mạng, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 80 năm - một hành trình kiên định với lý tưởng phục vụ nhân dân, thấm đẫm mồ hôi và trí tuệ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; một chặng đường đủ dài để vun đắp truyền thống đoàn kết, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và mở ra tầm nhìn mới với chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Công bố Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Từ Quỹ Độc lập năm 1946 chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng Đông Dương, đến nay, nguồn thu ngân sách quốc gia đã vượt ngưỡng 2,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 100.000 lần. Đó là hành trình trưởng thành mạnh mẽ, bền bỉ của ngành Thuế, giữ vững tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP ở mức 18 - 20% qua nhiều năm đã khẳng định rõ nét cho sức sống, tiềm lực và khát vọng đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Hành trình cải cách “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” Xác định chuyển đổi số là xu hướng và yêu cầu tất yếu với công tác quản lý thuế trong thời đại 4.0, ngành Thuế luôn tiên phong đi đầu quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý.

Từ Sắc lệnh số 27 lịch sử, qua những năm tháng kháng chiến gian lao đến hành trình cải cách, hiện đại hóa công tác thuế hôm nay, ngành Thuế Việt Nam đã ghi dấu ấn như một trụ cột vững chắc của nền tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, không chỉ “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, ngành Thuế còn nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.

Người đứng đầu ngành Thuế cho rằng, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, ngành Thuế Việt Nam đã và đang tiếp tục cùng cả nước tiến bước từ “Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội” đến “Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển” và nay tiếp tục cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Lãnh đạo Cục Thuế chia sẻ, trong 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế Việt Nam tự hào về bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận trao tặng các phần thưởng cao quý nhất, như: “Huân chương Hồ Chí Minh”, danh hiệu “Anh hùng Lao động” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

80 năm là một trường đoạn lịch sử hào hùng, là hành trang cho thế hệ cán bộ, công chức ngành Thuế hôm nay tiếp bước các thế hệ đi trước phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết - bản lĩnh - trí tuệ - kỷ cương - đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu giá trị cốt lõi, đó là: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới” để đồng hành cùng dân tộc trong khát vọng hùng cường, thịnh vượng, viết tiếp những trang sử tự hào của ngành Thuế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trụ cột chính của nguồn thu ngân sách nhà nước

Đánh giá về sự nỗ lực mà các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận xét, trong suốt chặng đường 80 năm, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, ngành Thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm là huy động nguồn lực cho đất nước, là trụ cột chính của nguồn thu ngân sách nhà nước. Từ nguồn thu khiêm tốn những ngày đầu, đến nay, thu ngân sách từ thuế đã chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của ngân sách nhà nước. Đây chính là nền tảng tài chính vững chắc để Chính phủ đầu tư trở lại cho phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

“Thông qua chính sách thuế, để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, chúng ta đã từng bước định hướng, khuyến khích phát triển các ngành then chốt, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn (như trong đại dịch Covid-19 vừa qua). Chính sách thuế cũng góp phần đảm bảo công bằng xã hội, điều tiết thu nhập và thúc đẩy sản xuất trong nước” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, ngành Thuế là ngành tiên phong trong hiện đại hóa nền hành chính quốc gia và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục. Từ việc số hóa toàn bộ quy trình khai thuế, nộp thuế đến triển khai hóa đơn điện tử, ngành đã và đang mang lại sự thuận tiện tối đa cho người nộp thuế, minh bạch hóa hoạt động quản lý, góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo và phục vụ.

Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Thuế trong giai đoạn vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, phát huy truyền thống 80 năm, thời gian tới, ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng số và dữ liệu lớn. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi nhất, minh bạch nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng hình ảnh ngành Thuế thân thiện, trách nhiệm và liêm chính. Mỗi cán bộ, công chức thuế phải tận tâm hỗ trợ, trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế, đồng thời tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, kỷ cương.

Song song với đó, toàn ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đảm bảo công bằng, hiệu quả và bền vững.

Tiên phong nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách Từ năm 2011, ngành Thuế tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế bước 4 nhằm đạt được mục tiêu: Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, với phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, đồng thời xác định chuyển đổi số là xu hướng và yêu cầu tất yếu với công tác quản lý thuế trong thời đại 4.0; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế luôn tiên phong đi đầu quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý. Với quyết tâm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, theo đó chỉ trong thời gian rất ngắn, ngành Thuế đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai. Đặc biệt, ngành Thuế cũng đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; đổng thời tiếp tục phát triển và cung cấp các dịch vụ thuế số cho người nộp thuế, qua đó, giúp tăng trải nghiệm cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn tích cực xây dựng kho cơ sở dữ liệu, hệ thống Cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu và triển khai các ứng dụng, công cụ phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro về thuế, đáp ứng các yêu cầu mới về hoá đơn điện tử. Song song đó, toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử trong nước và dịch vụ số xuyên biên giới theo hướng tập trung dữ liệu quản lý, xây dựng hệ thống giám sát tự động 24/7, quy định trách nhiệm phối hợp quản lý của sàn thương mại điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ số. Cần sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp Để chủ động, kịp thời xử lý tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính thuế khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, ngành Thuế đã kịp thời và chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở rà soát, tổ chức triển khai các thủ tục hành chính thuế phù hợp với mô hình mới; tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, kiểm tra đột xuất; thiết lập các nhóm hotline, bộ phận thường trực tiếp nhận vướng mắc. Ngành Thuế cũng đã chủ động tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành để hướng dẫn về nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin cũng như lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu trực tuyến tuyên truyền, giải đáp thắc mắc về các chính sách pháp luật về thuế tới người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế; niêm yết mã QR truy cập hệ thống thuế điện tử; công khai thông tin công chức thuế hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các hội nghị tập huấn cho người nộp thuế và công chức thuế để người dân nắm bắt kịp thời thông tin. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, nhiều thủ tục hành chính thuế phát sinh vướng mắc mới. Để chủ động ứng phó, ngành Thuế đã chỉ đạo quyết liệt từ trung ương tới cơ sở nhanh chóng, kịp thời rà soát, điều chỉnh, tổ chức lại quy trình phù hợp. Những đoàn khảo sát thực tế, những cuộc kiểm tra đột xuất được tiến hành liên tục. Các bộ phận hỗ trợ được thiết lập, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế ngay từ cơ sở. Những giải pháp kịp thời ấy đã giúp thủ tục hành chính thuế ngày càng thông suốt, minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trên đà cải cách đó, ngành Thuế tiếp tục tạo dấu ấn bằng bước tiến lớn trong chuyển đổi số. Hệ thống khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, cùng ứng dụng eTax Mobile, trợ lý ảo Chatbot AI... được triển khai đồng bộ, giúp người nộp thuế rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí tuân thủ. Đặc biệt, việc liên thông dữ liệu với Bộ Công an qua VNeID đã mở ra giai đoạn mới, theo đó, người dân được định danh, xác thực chính xác, bảo đảm an toàn thông tin và góp phần xây dựng nền quản lý thuế hiện đại và minh bạch. Trên chặng đường 80 năm qua, ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới toàn diện, cải cách, hiện đại hóa, khẳng định vị thế then chốt trong hệ thống tài chính quốc gia; tham mưu, đề xuất và xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về thuế đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế, động viên tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo môi trường giao dịch văn minh, hiện đại, đảm bảo chất lượng, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, người nộp thuế; góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia. Mặc dù trong những năm qua, hệ thống quản lý thuế của ngành đã đạt nhiều kết quả quan trọng; công cuộc chuyển đổi số của ngành Thuế đã để lại rất nhiều ấn tượng cho doanh nghiệp, song hành trình chuyển đổi số phía trước của ngành Thuế chắc chắn còn nhiều chông gai. Để công tác chuyển đổi số ngành Thuế mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, thì hơn bao giờ hết rất cần có sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong việc thay đổi thói quen, xóa bỏ tâm lý e ngại trong tiếp cận công nghệ mới, sẵn sàng ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Phó Cục trưởng Mai Sơn khẳng định, kết quả công tác chuyển đổi số của ngành Thuế không chỉ người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi, mà công tác quản lý thuế cũng được đảm bảo chặt chẽ hơn, qua đó tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. “Với bề dày truyền thống, tôi tin tưởng rằng ngành Thuế sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Những cải cách của ngành Thuế tương đối gốc rễ và có hệ thống Ngành Thuế là một trong những ngành tiên phong trong chuyển đổi số công tác quản lý, trong giai đoạn vừa qua, ngành Thuế liên tục đẩy mạnh thực hiện triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế với ưu tiên thực hiện dựa trên nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh kinh tế số. Những cải cách của ngành Thuế tương đối gốc rễ và có hệ thống. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính thuế đều xử lý qua môi trường mạng. Việc đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) vào hoạt động là dấu ấn quan trọng nhằm góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành Thuế còn là cơ quan đi đầu trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Ngành Thuế đã thực hiện cải cách một cách đồng đều, có kết quả thực chất và cải cách tương đối bền vững so với nhiều ngành khác.

Ông Nguyễn Đăng Lợi - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân. Hóa đơn điện tử ra đời là “mũi tên trúng nhiều đích” Thời gian qua, cơ quan thuế đã rất nỗ lực thực hiện công tác cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế. Công tác chuyển đổi số nói chung và việc triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử là sự nỗ lực rất lớn của ngành Thuế để phục vụ ngày càng tốt hơn cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Việc triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy, đã thay đổi phương thức quản lý cho doanh nghiệp, mang đến cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích thiết thực. Có thể khẳng định rằng, hóa đơn điện tử ra đời là “mũi tên trúng nhiều đích”, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, công khai, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch và phù hợp xu hướng quốc tế. Mặc dù công tác cải cách hành chính thuế đã đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật thuế. Mong rằng, thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế theo hướng đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển và tuân thủ pháp luật.