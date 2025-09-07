Cục Thuế trao thưởng 15 tác phẩm cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa tổ chức Lễ trao thưởng cho 15 tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Thuế. Giải nhất cuộc thi được trao cho ca khúc “Ngành Thuế vững bước tiến lên” của tác giả Phan Huy Thành - Chuyên viên Thuế cơ sở 2 thành phố Huế thuộc Thuế thành phố Huế.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), từ ngày 11/10/2024, Cục Thuế đã phát động Cuộc thi với chủ đề “Ngành Thuế Việt Nam tự hào phát triển cùng Đất nước”.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Nhạc sĩ Giáng Son trao giải nhất cuộc thi được trao cho tác giả Phan Huy Thành. Ảnh: TN

Cuộc thi là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế; đồng thời lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của ngành đến với toàn xã hội, nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhạc sĩ Giáng Son - Phó Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Thuế cho biết, tiêu chí chấm điểm các tác phẩm tham dự được Ban Tổ chức xây dựng khá công phu, bám sát vào các yếu tố nghệ thuật và công tác thực tiễn của ngành, từ đó các tác phẩm dự thi đều đem đến một ý nghĩa hết sức tích cực như tình yêu ngành, yêu nghề và mang hơi thở của cuộc sống.

Theo nhận xét của nhạc sĩ Giáng Son, các tác phẩm dự thi không chỉ bám sát chủ đề mà còn đa dạng về phong cách âm nhạc, ca từ giàu hình ảnh, thể hiện sâu sắc vai trò của ngành Thuế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những giai điệu hùng tráng, đầy cảm xúc đã phản ánh niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành Thuế Việt Nam - lực lượng luôn đồng hành, phục vụ và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Cục Thuế và nhạc sỹ Giáng Son chụp ảnh với các tác giả đạt giải.

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm đến từ các tác giả trong và ngoài ngành Thuế. Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện sâu sắc truyền thống lịch sử, quá trình xây dựng, phát triển cùng những đóng góp của ngành Thuế đối với đất nước.

Các ca khúc tham gia cuộc thi được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng và tinh thần sáng tạo. Nhiều tác phẩm không chỉ giàu cảm xúc, giai điệu hài hòa, ca từ sâu lắng mà còn truyền tải sinh động niềm tự hào, tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ công chức ngành Thuế. Qua đó, cuộc thi đã góp phần khắc họa hình ảnh một ngành Thuế gần gũi, tận tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Thuế không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một ngành Thuế hiện đại, gần gũi và đầy trách nhiệm. Những giai điệu tự hào vang lên từ cuộc thi sẽ trở thành nguồn động lực tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin, khát vọng và quyết tâm để toàn ngành Thuế tiếp tục vững bước trên hành trình cải cách, hiện đại hóa, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước./.