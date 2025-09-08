(TBTCO) - Hải quan Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách đột phá và toàn diện về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng hải quan thông minh. Những kết quả đạt được trong cải cách, hiện đại hóa hải quan thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan và chi phí cho cả cơ quan Hải quan cũng như doanh nghiệp; được Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Tập trung cho cải cách, hiện đại hóa

Hải quan Việt Nam luôn nỗ lực, có những dấu ấn nổi bật trong hoạt động hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để có được thành quả này là cả một hành trình dài được ngành Hải quan thực hiện trong nhiều năm trở lại đây. Ngành Hải quan đã và đang tập trung triển khai các giải pháp cải cách hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng bộ từ thể chế đến hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngành Hải quan đột phá trong cải cách, tạo thuận lợi thương mại

Theo ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan, điểm nhấn quan trọng là ngành Hải quan đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan theo hướng cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa; đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các Hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã tham gia ký kết, trong đó có các hiệp định thương mại tự do (FTA). Cụ thể như: trên cơ sở Luật Hải quan năm 2014 được ban hành; ngành Hải quan đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định, trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư quy định, hướng dẫn thi hành về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Cũng theo ông Trần Đức Hùng, ngành Hải quan cũng tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa theo Chiến lược Phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 245/TTg-KTTH (ngày 17/4/2024) về việc đẩy mạnh chuyển đối số trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, xây dựng Đề án mô hình Cửa khẩu số cho các cửa khẩu đường bộ; Xây dựng Đề án mô hình cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn; xây dựng và hoàn thiện Đề án Hải quan số theo hướng ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối.

Đồng thời, ngành Hải quan cũng triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Đầu tư trang thiết bị hiện đại và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát hiện đại, tăng cường kết nối các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát quản lý và quản lý nội bộ; Hợp tác trao đổi thông tin dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW

Ngành Hải quan đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68).

Ông Trần Đức Hùng cho biết, ngành Hải quan đặt mục tiêu năm 2025 cắt giảm, đơn giản hoá ngay thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Thực hiện mục tiêu này, Cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa với phương châm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra Ngành Hải quan tiếp tục tích cực tham mưu Bộ Tài chính, Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Giải quyết các bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi, đặc biệt là tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Cắt giảm danh mục hàng hóa phải quản lý, kiểm tra, tăng đối tượng miễn, giảm kiểm tra; đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, ngành Hải quan đã chủ động nghiên cứu, rà soát các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, số hóa chứng từ, cắt giảm các khâu trung gian, thay đổi phương thức quản lý, giảm các chứng từ phải nộp. Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ theo tinh thần Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngành Hải quan tập trung hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan; nỗ lực cải cách quy trình theo hướng đơn giản hóa, số hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và giảm thiểu thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan cũng phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp Cục Hải quan đến các chi cục và đơn vị hải quan cửa khẩu qua đó hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa (như khai báo, hướng dẫn thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cấp phép, khai báo thuế, nộp thuế, miễn giảm hoàn thuế). Duy trì các hội nghị/kênh đối thoại, tham vấn định kỳ đột xuất để giải quyết nhanh và kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả 24/7 đường dây nóng 19009299 để hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp trong các vướng mắc phát sinh khi thực hiện thông quan.