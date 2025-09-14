Ngày 14/9: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Giá cao su thế giới hôm nay (14/9) biến động không đồng nhất. Trên sàn Thượng Hải tăng - giảm trái chiều, sàn SGX Singapore tiếp tục giảm, trong khi sàn Tocom Nhật Bản hầu như đi ngang. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp, dao động quanh 388 - 422 đồng/TSC và 14.000 - 19.000 đồng/kg tuỳ loại.

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc biến động không đồng nhất. Cụ thể, tại kỳ hạn tháng 9/2025 tăng nhẹ 10 NDT/tấn (+ 0,07%), lên mức 14.835 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 45 NDT/tấn (- 0,29%), về mức 14.910 NDT/tấn.

Trên sàn Tocom - Nhật Bản, giá cao su RSS3 trong phiên trực tuyến sáng nay duy trì ổn định. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng nhẹ 0.20 Yên/kg (+ 0,06%), hiện ở mức 323.20 Yên/kg; kỳ hạn tháng 10/2025 không đổi, giữ ở mức 321.90 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 tiếp tục giảm tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 0.70 cent/kg, về mức 173.10 cent/kg; kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0.40 cent/kg, về mức 173.90 cent/kg.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 - loại được giao dịch nhiều nhất giảm 65 NDT/tấn (- 0,55%), xuống mức 11.655 NDT/tấn. Nguyên nhân chính đến từ việc Trung Quốc và Thái Lan triển khai chương trình thí điểm “zero-tariff” với lô hàng đầu tiên 400 tấn cao su. Sáng kiến này dự kiến giúp giảm chi phí thương mại, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và có thể mở rộng lên mức hơn 10.000 tấn/tháng, gia tăng áp lực nguồn cung.

Cùng lúc, giá dầu thô giảm do lo ngại nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ suy yếu và nguy cơ dư cung toàn cầu. Điều này tác động trực tiếp đến giá cao su thiên nhiên, vốn cạnh tranh với cao su tổng hợp từ dầu mỏ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.