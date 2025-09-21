Hà Nội: Nhà ở thương mại cao cấp vẫn lấn át nhà ở xã hội

(TBTCO) - Số liệu của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tính đến tháng 9/2025, toàn thành phố có 33 dự án được phép “bán nhà trên giấy” với tổng cộng 30.364 căn hộ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, chỉ 1.080 căn là nhà ở xã hội trong tổng số nguồn cung ra thị trường.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong số này, phần lớn thuộc phân khúc chung cư, chiếm tới 24.556 căn. Nguồn cung mới cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn sôi động trở lại.

Tuy nhiên, khoảng hai phần ba số căn hộ tập trung tại những khu đô thị lớn ở Tây Mỗ (Nam Từ Liêm cũ), Bát Tràng và Gia Lâm (huyện Gia Lâm cũ), cũng như xã Đông Anh (huyện Đông Anh cũ).

Khảo sát cho thấy giá bán các dự án mới đều ở mức cao. Ngay cả những khu vực xa trung tâm như Bát Tràng, giá căn hộ cũng đã vượt 65 triệu đồng mỗi mét vuông. Tại Tây Mỗ và Đông Anh, mức giá nhiều dự án đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng mỗi mét vuông.

Ghi nhận cho thấy, thị trường có sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư mới bên cạnh những thương hiệu quen thuộc. Tại Hà Đông cũ, hai dự án Kepler Land và The Charm An Hưng lần lượt chào bán ở mức 90 triệu đồng và 75 triệu đồng mỗi mét vuông.

Nam Từ Liêm cũ có thêm hai dự án cao cấp là FLC Hausman Premium Residence và The Matrix Premium của MIK, với giá từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi mét vuông. Ở Tây Hồ cũ, hai dự án Westlake Residential và Starlake giai đoạn 2 được định giá không dưới 140 triệu đồng mỗi mét vuông nhờ vị trí đắc địa.

Theo các chuyên gia, việc giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ thu nhập đang khiến tỷ lệ hấp thụ tại nhiều dự án thấp, kéo theo áp lực xoay vòng vốn đè nặng lên doanh nghiệp.

Do đó, để kéo giá nhà, đất sát với thực tế, tăng cường cơ hội tiếp cận cho người dân, ông Châu đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; tạo thêm nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi cho người mua cũng như chủ đầu tư triển khai dự án.