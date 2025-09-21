(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.