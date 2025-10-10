BIC đồng hành cùng cả nước khắc phục hậu quả sau bão

(TBTCO) - Đầu tháng 10/2025, miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn (bão số 10 và bão số 11) gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Bảo hiểm BIC đã nhanh chóng triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ khách hàng và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Theo thống kê đến ngày 09/10/2025, BIC đã ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản – kỹ thuật. Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản – kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý. Tổng thiệt hại do 2 cơn bão ghi nhận tại BIC đến thời điểm hiện tại đã vượt hơn 100 tỷ đồng.

BIC nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổn thất để hỗ trợ khách hàng

Ngay sau các cơn bão, BIC đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng cán bộ tại các đơn vị nhanh chóng xuống hiện trường để hỗ trợ khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công tác phục vụ, đội ngũ cán bộ BIC đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với khách hàng và cơ quan chức năng để ghi nhận tổn thất, thu thập hồ sơ, thực hiện giám định ban đầu và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục bồi thường.

Đặc biệt, tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu nhiều khu dân cư, khiến giao thông bị chia cắt và mất điện trên diện rộng. Trước tình hình cấp bách, trụ sở chính BIC đã nhanh chóng bố trí phương tiện chuyên dụng, trong đó có thuyền cứu hộ, để tiếp cận các khu vực bị cô lập, hỗ trợ đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm. Đội ngũ cán bộ BIC đã phối hợp cùng địa phương tổ chức cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển cho người dân và cán bộ bị ảnh hưởng, đồng thời trao tặng hàng trăm suất quà cứu trợ thiết thực như nước uống, thực phẩm và vật dụng sinh hoạt.

Song song với công tác giám định và bồi thường tổn thất, BIC đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11. Theo đó, toàn thể cán bộ BIC được kêu gọi đóng góp tối thiểu một ngày lương để chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai./.