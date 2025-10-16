(TBTCO) - Trong 2 ngày 14 và 15/10/2025, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương – Tiếp bước đến trường” trao gần 600 suất quà chia sẻ khó khăn của các em học sinh vùng bão số 11.

Cụ thể, ngày 14/10/2025, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhật Tiến (thôn Tân Thịnh, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn). Tại đây, Đoàn đã trao 390 suất quà gồm vở và bút viết (mỗi suất 10 quyển vở, 2 bút viết) với tổng trị giá hơn 25,5 triệu đồng.

Cán bộ hải quan tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Nhật Tiến. Ảnh: CTV

Tiếp theo, ngày 15/10/2025, Đoàn công tác hành trình đến Trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn (thôn Bản Chu, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) để trao 200 suất quà, mỗi suất là 10 kg gạo, với tổng trị giá 28 triệu đồng.

Cán bộ hải quan tặng gạo cho học sinh Trường THCS Hùng Sơn. Ảnh: CTV

Đây là những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời các em học sinh và gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão./.