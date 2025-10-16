Cụ thể, ngày 14/10/2025, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhật Tiến (thôn Tân Thịnh, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn). Tại đây, Đoàn đã trao 390 suất quà gồm vở và bút viết (mỗi suất 10 quyển vở, 2 bút viết) với tổng trị giá hơn 25,5 triệu đồng.
|
|Cán bộ hải quan tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Nhật Tiến. Ảnh: CTV
Tiếp theo, ngày 15/10/2025, Đoàn công tác hành trình đến Trường Tiểu học và THCS Hùng Sơn (thôn Bản Chu, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) để trao 200 suất quà, mỗi suất là 10 kg gạo, với tổng trị giá 28 triệu đồng.
|
|Cán bộ hải quan tặng gạo cho học sinh Trường THCS Hùng Sơn. Ảnh: CTV
Đây là những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời các em học sinh và gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão./.
|Những món quà tuy nhỏ nhưng mang theo tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc từ tập thể cán bộ, công chức của cán bộ, công chức hải quan với mong muốn những phần quà này sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực, giúp các em học sinh và bà con vùng bão vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.