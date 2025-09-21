Đã chi hơn 104.540 tỷ đồng cho 91.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

(TBTCO) - Trong quá trình sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình mới, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác được đảm bảo kịp thời. Tính đến ngày 14/9/2025, ngân sách nhà nước đã chi trả 104.540 tỷ đồng cho gần 91.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Chi trả kịp thời tiền lương cho cán bộ, công chức

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính cho biết đã khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình lập pháp năm 2025 với 8 dự án luật và nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, Bộ đã ban hành và xây dựng nhiều nghị định, thông tư nhằm kịp thời cụ thể hóa việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền.

Đặc biệt, Bộ đã đề xuất và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP về xử lý khó khăn trong điều chỉnh quy hoạch khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền 2 cấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bảo đảm tiến độ điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh trong năm 2025.

Ngày 9/9, Đảng bộ Bộ Tài chính có cuộc họp chuyên đề về tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng thông tư hướng dẫn dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng đối tượng cấp xã. Bộ đã tổ chức các hội nghị, khóa tập huấn trực tuyến và trực tiếp cho hàng nghìn cán bộ, công chức cơ sở về quản lý tài chính, tài sản công, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan… Đồng thời, các cẩm nang hướng dẫn về thủ tục tài chính – ngân sách, đăng ký hộ kinh doanh và quản lý tài sản công cấp xã cũng đã được biên soạn, phổ biến.

Về tài chính, 33/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. Tính đến giữa tháng 9, 99,7% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và chi trả kịp thời tiền lương cho cán bộ, công chức. Chính phủ cũng đã thông qua Nghị quyết phân bổ hơn 3.119 tỷ đồng hỗ trợ 27 địa phương để đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu cho xã sau sắp xếp.

Vượt chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã vượt chỉ tiêu Chính phủ giao khi cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh (đạt 33,87%) và 255 thủ tục hành chính chỉ trong 5 tháng, trong đó có 54 thủ tục được cắt giảm và 82 thủ tục đơn giản hóa. Bộ cũng đã triển khai 468 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 123 dịch vụ công trực tuyến một phần, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Các địa phương đã ban hành quyết định bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc, tận dụng tối đa cơ sở hiện có, đồng thời cải tạo, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Đến ngày 15/9, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý là 15.927 cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã khẩn trương điều chuyển hoặc bổ sung xe ô tô, trang thiết bị để bảo đảm ít nhất mỗi xã có một xe phục vụ công tác chung.

Các đoàn công tác của Bộ Tài chính đã trực tiếp làm việc với 34 tỉnh, thành phố, trả lời hơn 150 câu hỏi của địa phương, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Báo cáo cho thấy, chính quyền địa phương cấp xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm không gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng thiết lập đường dây nóng, nhóm kỹ thuật và kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận, xử lý phản ánh của địa phương 24/7.

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm nguồn lực chi trả. Đến nay, tổng nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách trong năm 2025 là khoảng 125.000 tỷ đồng, bao gồm số kinh phí đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua và nguồn tích lũy cải cách tiền lương từ các năm trước.

Tính đến ngày 14/9/2025, ngân sách nhà nước đã chi trả 104.540 tỷ đồng cho gần 91.000 đối tượng, trong đó có hơn 28.000 người thuộc khối cơ quan trung ương và hơn 62.900 người ở các địa phương sau sắp xếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng cho biết về những tồn tại, hạn chế. Một số cán bộ, công chức cấp xã còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến chậm trễ trong xử lý công việc. Ở nhiều nơi, nhân sự tài chính – kế toán chưa đáp ứng yêu cầu, hay không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng, gây khó khăn cho việc mở tài khoản tại Kho bạc.

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp xã còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Một số xã chưa được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, hoặc thiếu xe ô tô phục vụ công tác chung. Ngoài ra, tình trạng thiếu cơ quan phụ trách một số nhiệm vụ sau khi bỏ cấp huyện cũng khiến hoạt động bị gián đoạn, chưa có hướng dẫn cụ thể cho các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cấp xã.

Để khắc phục những tồn tại này, Bộ Tài chính đã kiến nghị nhiều giải pháp, bao gồm các nhiệm vụ của các cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, địa phương cần khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng; chủ động bố trí ngân sách cho đào tạo, tập huấn cán bộ và sắp xếp, xử lý tài sản công. Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài sản, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Bộ kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thiện quy định về quy hoạch, về chính sách tiền lương, biên chế cho cấp xã, cũng như cơ chế điều động cán bộ từ trung ương, cấp tỉnh tăng cường cho cơ sở. Bộ Tài chính cũng đề nghị cho phép có cơ chế hỗ trợ thu nhập đối với cán bộ ngành Tài chính làm việc tại địa phương sau sáp nhập.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh tích hợp, liên thông dữ liệu số, tập huấn cán bộ cấp xã; đồng thời tổng hợp, báo cáo kịp thời các khó khăn vượt thẩm quyền để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.