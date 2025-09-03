Số hóa, đơn giản thủ tục để thị trường bảo hiểm tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Nhờ các chính sách tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, các giải pháp chủ động của cơ quan quản lý, sự nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã dần lấy lại đà tăng, khẳng định vị thế và vai trò, từ đó góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước.

Khẳng định vai trò trong ổn định kinh tế vĩ mô

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, thị trường bảo hiểm tiếp tục thể hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện pháp lý, hỗ trợ thị trường hoạt động chất lượng, minh bạch và bền vững hơn. Đồng thời, công tác quản lý, giám sát cũng được tăng cường, góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật thị trường, trong đó bao gồm cả việc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động, tư vấn, cung cấp dịch vụ của các đại lý bảo hiểm, như đào tạo, sát hạch, cấp chứng chỉ đại lý...

Nhờ đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã dần lấy lại tốc độ tăng trưởng và đặc biệt là chất lượng phát triển đã có sự cải thiện rõ nét sau giai đoạn biến động mạnh vài năm trước đây.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã nâng cao chất lượng tư vấn phục vụ khách hàng.

Theo đó, quy mô thị trường bảo hiểm ngày càng lớn, khẳng định vị thế, vai trò, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tính tới cuối tháng 7/2025, thị trường có 85 doanh nghiệp kinh doanh bảo

hiểm và 1 chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Các doanh nghiệp bảo hiểm có mạng lưới phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Các chỉ tiêu phát triển chính của thị trường bảo hiểm như: tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế, tổng dự phòng nghiệp vụ tăng từ 10 - 12%. Doanh thu bảo hiểm tương đương với 3% GDP.

Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đáp ứng quy định về vốn và khả năng thanh toán tối thiểu. Sản phẩm bảo hiểm được cung cấp tương đối đa dạng với hơn 2.100 sản phẩm, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo hiểm của người dân. Chất lượng dịch vụ bảo hiểm được tăng cường. Các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, đầu tư phát triển các trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Cùng với đó, tính đến cuối năm 2024, thị trường bảo hiểm đã tạo công ăn việc làm cho 1 triệu lao động với thu nhập ổn định, được đào tạo về tài chính, bảo hiểm. Thống kê từ các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy, hiện nay có khoảng 11,9 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số, 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, sức khỏe ngắn hạn; 18 triệu lượt khách được bảo hiểm hàng không; trên 12 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt; 1.620 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ. Những khách hàng tham gia bảo hiểm đã có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính, được bảo hiểm chi trả bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau, mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước.

Đến nay, thị trường bảo hiểm đã và đang bảo vệ cho hầu hết các loại hình tài sản, bao gồm các loại hình tài sản từ công trình xây dựng, tài sản của mọi thành phần kinh tế từ Nhà nước, tư nhân đến đầu tư nước ngoài và ngành nghề kinh tế. Có thể nói, bảo hiểm đã thể hiện vai trò là một trong những công cụ, giải pháp tài chính hữu hiệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục

Để thị trường bảo hiểm lấy lại và giữ vững tăng trưởng thì còn nhiều việc phải làm và cần thêm thời gian, tuy nhiên, thời gian qua, thị trường đã xuất hiện nhiều điểm tích cực.

Trên tinh thần của Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 và Nghị quyết 57/NQ-CP, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã và đang nghiên cứu, khảo sát để xây dựng Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ tập hợp tài liệu, dữ liệu thông tin về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các thông tin liên quan đã được thu thập, xử lý, số hóa, tích hợp và lưu trữ; đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác hoạch định chính sách, thống kê, dự báo và quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo lập môi trường cho việc áp dụng các mô hình phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, giám sát bảo hiểm trên cơ sở rủi ro.

Bên cạnh các giải pháp của cơ quan quản lý, đặc biệt là hoàn thiện khung pháp lý, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tập trung hơn vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đồng thời, trong xu thế của thời đại, các doanh nghiệp đã tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, kinh doanh, từ khâu bán hàng đến xử lý bồi thường. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường hợp tác với các đối tác để mở rộng mạng lưới phân phối và cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện hơn.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu khả quan hơn, tăng đầu tư trở lại nền kinh tế, trong bối cảnh hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm được tăng cường, cũng như gia tăng các hoạt động cộng đồng, điển hình như công tác chi trả bảo hiểm, thiện nguyện hỗ trợ sau cơn bão Yagi năm 2024, hay sự việc đáng tiếc như các vụ cháy chung cư, hoặc mới đây nhất là tàu Vịnh Xanh 58 bị đắm..

Dù còn nhiều thách thức phải vượt qua, tuy nhiên, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng an toàn, bền vững của nền kinh tế đất nước, nhất là trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Để hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển ổn định, bền vững, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm, song hành với việc giám sát, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, tăng cường các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị, chất lượng dịch vụ và tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; khuyến khích doanh nghiệp phát triển đa dạng sản phẩm mới, lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nhiều hoạt động kinh tế và đời sống.

Cơ quan quản lý cũng đang triển khai một số nội dung trọng tâm như rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền nhằm tăng tính chủ động và linh hoạt cho doanh nghiệp bảo hiểm từ khâu phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới và cải tiến mô hình hoạt động

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm, nhằm củng cố kỷ cương, kỷ luật thị trường; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về vai trò của bảo hiểm, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm và tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm.