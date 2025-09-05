Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (5/9) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 4/9 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Cùng với đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít; dầu mazut tăng 116 đồng.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.439 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 5/9, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/9.

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, giá bán ra 19.851 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 76 đồng/lít, lên mức 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.314 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, ở mức 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 4/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%);409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới nối tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay giảm hơn 1%, nối tiếp đà sụt hơn 2% trong phiên trước, khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp cuối tuần của OPEC+, nơi các nhà sản xuất dự kiến sẽ xem xét tăng thêm mục tiêu sản lượng.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,13 USD/thùng, giảm 0,71% (tương đương giảm 0,48 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 63,62 USD/thùng, giảm 0,55% (tương đương giảm 0,35 USD/thùng).

Theo nguồn tin của Reuters, tám thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ xem xét tăng thêm sản lượng vào tháng 10 tại cuộc họp vào Chủ Nhật, theo hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận, khi nhóm này tìm cách lấy lại thị phần.

Một đợt tăng sản lượng tiềm năng từ OPEC+ sẽ gửi đi tín hiệu mạnh rằng việc lấy lại thị phần quan trọng hơn việc hỗ trợ giá, theo nhà phân tích Tamas Varga của PVM. OPEC+ trước đó đã đồng ý nâng mục tiêu sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 9, cộng thêm 300.000 thùng/ngày cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Thị trường cũng đang chờ dữ liệu tồn kho dầu thô của chính phủ Mỹ nhằm đánh giá sức mạnh cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới./.