Ngày 5/9: Giá thép đảo chiều giảm nhẹ

Sau phiên bật tăng, giá thép trên Sàn Thượng Hải đảo chiều giảm nhẹ. Quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ ba liên tiếp, chạm mức cao nhất trong nhiều tuần. Trong nước, giá thép được các doanh nghiệp duy trì mức ổn định.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm về mức 3.030 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 4/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,56% (17 nhân dân tệ) về mức 3.030 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,7% (5,5 nhân dân tệ) lên mức 803 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,57 USD lên mức 104,81 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày hôm qua, chạm mức cao nhất trong nhiều tuần nhờ kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc cải thiện, theo Reuters. Tuy nhiên, lượng tồn kho thép gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về tốc độ khôi phục sản xuất, qua đó hạn chế đà tăng giá.

Theo ghi chú của chuyên gia phân tích Yingguang Wang tại công ty tư vấn Lange Steel, một số nhà sản xuất thép đã lên kế hoạch khởi động lại lò luyện từ ngày thứ Năm và gia tăng việc bổ sung nguyên liệu.

Giá thép trong nước

Giá thép bình ổn ở các doanh nghiệp. Cụ thể, giá thép CB240 của Hòa Phát ghi nhận 13.300đ/kg; thép CB300 ở mức 12.990đ/kg. Ở doanh nghiệp thép Việt Ý, giá thép CB240 ở mức 13.530đ/kg; thép D10 CB300 ở mức 12.880đ/kg.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ giá bình ổn. Thép Việt Sing lần lượt ghi nhận CB240 và CB300 ở mức 13.130đ và 12.930đ/kg; thép Việt Đức chào giá 13050 và 12440đ/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.