Ngày 6/9: Giá dầu thế giới lao dốc hơn 2%

Giá dầu thế giới sáng nay lao dốc hơn 2%, chứng kiến phiên giảm thứ 3 liên tiếp và hướng tới tuần mất giá đầu tiên trong 3 tuần. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay ổn định tại mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/9.

Sáng 6/9, giá dầu Brent ở mốc 65,45 USD/thùng

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 06/09/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,45 USD/thùng, giảm 2,27% (tương đương giảm 1,52 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,97 USD/thùng, giảm 2,38% (tương đương giảm 1,51 USD/thùng).

Tính cả tuần, dầu Brent giảm 3,6% còn WTI mất 2,95%.

Thị trường đang đối mặt với một cơn bão hoàn hảo”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định. Ông cho rằng, giá dầu bắt đầu giảm từ khi có thông tin về OPEC có khả năng nâng sản lượng khai thác từ tháng 10 cùng với báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ càng khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn.

Giới phân tích dự đoán OPEC+, gồm các nước OPEC và đồng minh như Nga sẽ đưa thêm dầu ra thị trường nhằm giành lại thị phần trong cuộc họp Chủ nhật. Nếu được thông qua, nhóm này, vốn chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu toàn cầu sẽ bắt đầu nới lỏng thêm một tầng cắt giảm sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu, sớm hơn hơn một năm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, rủi ro nguồn cung vẫn đang hỗ trợ thị trường. Một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu của Nga. Bất kỳ sự cắt giảm xuất khẩu dầu thô nào của Nga hoặc gián đoạn nguồn cung khác đều có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Thị trường trong nước

Sáng 06/09, giá xăng dầu ổn định tại mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/9.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg./.